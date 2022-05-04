Зеленский обратился к генсеку ООН из-за Азовстали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор касался эвакуации людей из завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба преидента Украины вечером в среду, 4 мая.

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В разговоре с Гутерришем глава государства отметил роль ООН и Международного комитета Красного Креста в первом этапе эвакуации людей из Азовстали. Тогда с заблокированного завода удалось вывезти 121 человека.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", — подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский президент призвал генсека ООН посодействовать проведению еще одной эвакуационной миссии для спасения из Азовстали всех раненых.

"Под угрозой — жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", — сказал он.

Напомним, 3 мая Россия начала штурмовать завод Азовсталь. В тот день погибли две гражданские женщины.

Утром в среду штурм продолжился и с защитниками Азовстали пропала связь. К вечеру Генштаб ВСУ сообщил, что штурм не увенчался успехом. Тажке удалось установить связь с украинскими военными на Азовстали.