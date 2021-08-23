Зеленский объяснил отказ лидеров ЕС от участия в "Крымской платформе"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие лидеры западных стран не приехали на форум "Крымская платформа" из-за того, что они боятся Россию. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Украина", передает РБК.

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"Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <...>, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально", — сказал Зеленский.

По его словам, работа "Крымской платформы" должна проходить в ежедневном формате. Как подчеркнул президент, она не закончится первым же форумом.

"Крымская платформа" — подготавливаемая украинскими властями международная площадка, где разные страны, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии передачи полуострова в состав Украины. О необходимости создания такого формата Зеленский заявил в августе прошлого года. В феврале глава государства подписал указ "о деоккупации и реинтеграции" Крыма, которым запустил работу "Крымской платформы".

Первый саммит "Крымской платформы" пройдет в понедельник, 23 августа, в Киеве накануне Дня независимости Украины, участие в нем подтвердили представители 45 стран на уровне президентов, премьеров и глав МИД. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета. На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия и Швеция, а Швейцария и Чехия — спикеров парламентов. США на саммите "Крымской платформы" представит министр транспорта.

Еще в конце июля стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия во встрече "Крымской платформы".