Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией (дополнено)

"112", ZiK и NewsOne прекратили эфирное вещание на Украине, их программы доступны только на YouTube. Телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ", Союз журналистов страны осудил действия властей, пишет портал РБК.

Украинский медиасервис Megogo прекратил вещание телеканалов "112" и ZiK после того, как президент Владимир Зеленский ввел против них санкции. Об этом сообщают "Украинские новости".

Позже руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил Стране.UA, что его канал, оказавшийся в санкционном списке, также отключен.

Вместо программ демонстрируется либо черный экран, либо цветная сетка. Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры помимо "112" и компании "Новости 24 часа" (канал NewsOne) попали телеканалы "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ", "Партнер ТВ", "Ариадна ТВ" и другие.

Также санкции введены против депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Obozrevatel называет его "правой рукой" главы политсовета партии Виктора Медведчука. Козаку принадлежат каналы Newsone, "112" и ZiK.

Ограничения подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры. Санкции введены сроком на пять лет.

Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией. "Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", — написал президент в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values