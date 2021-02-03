Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией (дополнено)

"112", ZiK и NewsOne прекратили эфирное вещание на Украине, их программы доступны только на YouTube. Телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ", Союз журналистов страны осудил действия властей, пишет портал РБК.

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Украинский медиасервис Megogo прекратил вещание телеканалов "112" и ZiK после того, как президент Владимир Зеленский ввел против них санкции. Об этом сообщают "Украинские новости".

Позже руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил Стране.UA, что его канал, оказавшийся в санкционном списке, также отключен.

Вместо программ демонстрируется либо черный экран, либо цветная сетка. Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении персональных экономических и других санкций. Указ опубликован на сайте главы государства.

Под ограничительные меры помимо "112" и компании "Новости 24 часа" (канал NewsOne) попали телеканалы "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ", "Партнер ТВ", "Ариадна ТВ" и другие.

Также санкции введены против депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Obozrevatel называет его "правой рукой" главы политсовета партии Виктора Медведчука. Козаку принадлежат каналы Newsone, "112" и ZiK.

Ограничения подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры. Санкции введены сроком на пять лет.

Зеленский объяснил свое решение

Зеленский объяснил санкции против телеканалов их пророссийской позицией. "Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", — написал президент в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

В Раде заявили о начале импичмента президента

В ответ на закрытие каналов оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в желании "заткнуть рот" тем, кто "несет людям правду" о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах.

"Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три ведущих телевизионных канала", — сказал Рабинович. "Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм — это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и жгут книги, закрывают каналы, убивают журналистов — это настоящий фашизм", — считает депутат.

"Запомните, вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнете нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского <…> Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. No pasaran, фашизм не пройдет", — закончил свою речь Рабинович и запел "Вставай, страна огромная".