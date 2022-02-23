Зеленский объявил о военном призыве резервистов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве в армию резервистов, передает "Униан".

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По словам Зеленского, речь идет об украинцах, зачисленных в оперативный резерв — в общей мобилизации необходимости нет, пишет портал телеканала "Дождь".

"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы теробороны", — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он добавил, что украинскую армию нужно доукомплектовать, передает "Громадське".

Также Зеленский объявил о программе экономического патриотизма — она направлена на привлечение инвестиций граждан в бизнес и банковскую систему и подразумевает поддержание некоторых отраслей, ослабление налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.

Также Зеленский призвал украинских политиков "отбросить свои амбиции" ради страны.

На 23 февраля Зеленский анонсировал встречу с 50 крупнейшими представителями украинского бизнеса, которые, по его словам, не должны покинуть Украину.

22 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, 23 февраля Совет Федерации разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом.

США, Евросоюз и Великобритания объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР.

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