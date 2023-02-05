Зеленский поблагодарил Британию за подготовку украинских танкистов
Foto: AFP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком выразил благодарность Великобритании за подготовку украинских военных к эксплуатации танков Challenger 2.

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"В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на "Челленджерах". Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже" - написал Зеленский в "Телеграме".

На прошлой неделе британское правительство заявило, что Великобритания направит в Украину 14 танков Challenger 2.

В субботу министерство обороны Великобритании заявило, что украинцы "на этой неделе быстро освоили управление могучими "Челленджерами".

"Оба лидера согласились с тем, что жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ей воспользоваться возможностью отбросить российские войска, а также поддержать потенциал вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров двух стран.


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BBC News Русская служба:

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