Зеленский поручил премьеру проработать вопрос о переименовании России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о переименовании в украинском языке России в Московию и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "проработать" этот вопрос, пишет "Новая газета".

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Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. В ней также предлагается заменить термин "российский" на "московский", а "Российская Федерация" на "Московская Федерация".

Историческим названием России является "Московия", которое использовалось на исторических картах в XVI—XIX веках, считает автор петиции.

Зеленский отмечает, что вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. "С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке", — сказал президент Украины.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала поручение президента Украины "очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России"".