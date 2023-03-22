Зеленский посетил позиции ВСУ под Бахмутом. Пригожин утверждал, что "около 70%" города под контролем "Вагнера"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, сообщает офис президента Украины.

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Украинский лидер заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта, а также вручил военнослужащим награды.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", — заявил Зеленский во время визита.

Когда состоялась поездка украинского президента под Бахмут, не уточняется. Пресс-релиз об этом, а также видео визита в телеграме Зеленского были опубликованы 22 марта. До этого президент Украины посещал передовую в Бахмуте в декабре 2022 года.

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются больше семи месяцев. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК "Вагнер", в рядах которых воюют в том числе заключенные.

20 марта основатель частной военной компании Евгений Пригожин в публичном письме к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу заявил, что его наемники "контролируют около 70%" города. В начале марта бизнесмен утверждал, что Бахмут "практически окружен".

22 марта Минобороны Великобритании в своем обзоре ситуации в Украине сообщало, что украинские войска в Бахмуте остаются под угрозой окружения с севера и юга, а бои за центр города продолжаются. При этом британская разведка отметила, что наступление российских сил на город, похоже, начинает ослабевать — отчасти из-за того, что некоторые подразделения армии РФ были переброшены на другие участки фронта.

Накануне об ослаблении наступательного потенциала сил РФ на Бахмутском направлении заявлял Генштаб ВСУ.

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