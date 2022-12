Зеленский прибудет с визитом в США

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 21 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника во вторник, 20 декабря.

Необъявленный визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля. Белый дом официально отказался комментировать возможную встречу.

