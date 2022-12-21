Зеленский прибудет с визитом в США

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 21 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника во вторник, 20 декабря.

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Необъявленный визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля. Белый дом официально отказался комментировать возможную встречу.

The White House is making plans for Ukrainian President Volodymyr Zelensky to meet with President Biden in Washington on Wednesday https://t.co/YEzaM8QXDv — CNN International (@cnni) December 20, 2022



По данным издания Axios, к визиту Зеленского готовится служба безопасности Капитолийского холма, поскольку украинский лидер может выступить перед Конгрессом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса "физически присутствовать на заседании в среду вечером", пишет Axios со ссылкой на письмо Пелоси.



США готовятся передать Украине ЗРК Patriot



Как отмечает CNN, встреча пройдет на фоне обсуждения поставок США Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Будет ли обсуждаться поставка на переговорах, CNN не уточняет. Как ранее сообщали американские СМИ, Белый дом уже до конца текущей недели может объявить о передаче комплексов Украине. В Вашингтоне завершают подготовку соответствующих планов.

Киев уже несколько месяцев просит передать ей ЗРК Patriot. Вашингтон решил удовлетворить просьбу на фоне массированных российских обстрелов, несмотря на огромные логистические проблемы, связанные с доставкой и эксплуатацией комплексов, заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В отличие от небольших систем ПВО, для управления комплексами Patriot требуются десятки человек. При этом они считаются одним из наиболее эффективных средств большой дальности для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.