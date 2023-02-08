Зеленский прибыл с визитом в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон, пишет BBC. Ранее о его визите сообщали Reuters и CNN со ссылкой на сообщение офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

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"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами", — заявил глава британского правительства.

В программе визита Зеленского — аудиенция у короля Карла III, переговоры с Сунаком, совместная встреча с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку в Великобритании, и выступление в парламенте.

Посещение Великобритании станет второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения. В декабре 2022 года президент Украины летал в США, где встретился со своим американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе.

Завтра, в четверг, Зеленского ждут в Брюсселе — его пригласили очно участвовать в саммите лидеров стран Евросоюза. Направление такого приглашения в начале недели подтвердил помощник главы Совета ЕС Шарля Мишеля.