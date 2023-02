Зеленский прибыл с визитом в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон, пишет BBC. Ранее о его визите сообщали Reuters и CNN со ссылкой на сообщение офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами", — заявил глава британского правительства.

В программе визита Зеленского — аудиенция у короля Карла III, переговоры с Сунаком, совместная встреча с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку в Великобритании, и выступление в парламенте.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.

