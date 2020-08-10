Зеленский призвал Беларусь к диалогу с гражданами страны и отказу от насилия
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Белоруссию отказаться от уличного насилия и начать открытый диалог с гражданами страны.

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По его словам, далеко не все граждане республики согласны с объявленными предварительными результатами выборов. Глава Украины напомнил, что любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу", — написал Зеленский в Telegram-канале офиса президента.

Он добавил, что только широкий диалог и взаимопонимание позволит гражданам Белоруссии выйти из кризисной ситуации, сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

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Gazeta.ru

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