Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он написал в твиттере.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Зеленский принял решение об этом на фоне заявлений, сделанных на внеочередном совещании Совета безопасности России, а также после срочных консультаций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На заседании Совбеза РФ, которое состоялось вечером 21 февраля, обсуждалось признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все участники совещания выступили в поддержку признания, но окончательное решение по его итогам принято не было.

Президент России Владимир Путин обещал, что решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято позже 21 февраля. Кремль анонсировал обращение главы государства, не уточнив его тему.

Кроме того, пресс-служба российского президента сообщила, что Путин проинформировал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о планах в ближайшее время подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек