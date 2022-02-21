Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом он написал в твиттере.

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Зеленский принял решение об этом на фоне заявлений, сделанных на внеочередном совещании Совета безопасности России, а также после срочных консультаций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На заседании Совбеза РФ, которое состоялось вечером 21 февраля, обсуждалось признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все участники совещания выступили в поддержку признания, но окончательное решение по его итогам принято не было.

Президент России Владимир Путин обещал, что решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято позже 21 февраля. Кремль анонсировал обращение главы государства, не уточнив его тему.

Кроме того, пресс-служба российского президента сообщила, что Путин проинформировал лидеров Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о планах в ближайшее время подписать указ о признании ДНР и ЛНР.