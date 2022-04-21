Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Награда, учрежденная немецкой WMG, в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе. Ее обладателями станут президент Украины, лидер белорусской оппозиции и российская журналистка.

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Президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова получат немецкую "Премию СМИ за свободу" (Freiheitspreis der Medien). Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, сообщила в четверг, 21 апреля, медиагруппа Weimer Media Group (WMG).

Церемония награждения состоится 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в федеральной земле Бавария. Ее, как ожидается, проведет председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber).

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.

"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз. Она отдается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В числе обладателей награды - экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер.