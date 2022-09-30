Зеленский: Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

В пятницу, 30 сентября, Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видео-обращении, пишет "Новая Газета. Европа".

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"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — заявил зеленский.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что пока главой РФ является Владимир Путин, никаких мирных переговоров с Россией не будет.

Также 30 сентября в 19 часов по Риге состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца выступил с речью, в которой — как ранее анонсировали в Кремле — объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.

Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооруженным путем бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.