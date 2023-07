Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. В официальном заявлении о снятии с должности Вадима Пристайко причины решения не указаны, но оно последовало за критическими комментариями дипломата по поводу спора между украинским президентом и британским министром обороны, сообщает Euronews.

Неделю назад Бен Уоллес сравнил требования Украины со списком покупок. "Мы не Amazon", — сказал он, добавив, что западные партнеры заслуживают большей благодарности от Киева за военную помощь.

Зеленский отреагировал не без иронии, спросив Уоллеса, как именно украинцы должны выражать свою признательность, чтобы угодить министру.

"Мы всегда были и остаемся благодарными. Я просто не знаю, как еще мы должны это делать. Мы можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и сделаю", — заявил украинский лидер.

В свою очередь Вадим Пристайко назвал слова президента "нездоровым сарказмом", который не совсем уместен в отношениях дружественных стран.

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".

"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm