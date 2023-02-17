Зеленский в интервью Би-би-си: "Компромисс с Путиным невозможен"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью международному обозревателю Би-би-си Джону Симпсону. Зеленский ответил на вопросы о возможности компромисса с Россией, поддержке со стороны Европы, отношениях с Беларусью и возможном весеннем наступлении России.

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Интервью Зеленского приурочено к годовщине начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного российского вторжения. Зеленский в беседе с Симпсоном в очередной раз выразил уверенность, что сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия "начнет раз за разом возвращаться", а приблизить долгосрочный мир могут только поставки западного вооружения.

"Сегодня наше выживание, наше единение — одна цель. Мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять. Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим — мы объединены. Поэтому какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Вопрос же не в слове "компромисс". Зачем его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос — с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры", — заявил Зеленский.

При этом территориальные уступки Украины по Крыму или в Донбассе создали бы "бомбу в центре нашей страны и бомбу в центре Европы", уверен украинский президент.

В ответ на вопрос о наступлении, которое Россия может планировать предстоящей весной, Зеленский заявил, что наступление уже фактически началось.

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", — сказал он.

Президент Украины считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран. "Безусловно, современное вооружение — это то, что приближает мир. Язык оружия — единственный, который понимает Россия", — сказал он.

Сейчас союзники Украины обсуждают возможность поставки ВСУ военных самолетов. Премьер-министр Британии Риши Сунак говорит, что такие поставки возможны, однако в Германии и США от них пока отказываются.

Также Зеленский коснулся отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко, который в четверг заявил, что готов вступить в войну против Украины, если "оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

"Я надеюсь, что Беларусь не присоединится к войне. Если это произойдет — мы будем бороться и выживем", — сказал Зеленский, добавив, что становиться плацдармом для атаки российской армии против Украины было бы для Беларуси огромной ошибкой.

Российские войска начали свое полномасштабное вторжение 12 месяцев назад, в том числе и с территории Беларуси. Они двигались на юг в Киев, но получили отпор и были вынуждены отступить через несколько недель, понеся значительные потери.

Отвечая на вопрос о стратегии России в войне с Украиной, Зеленский сказал, что она свидетельствует об "отсутствии ценностей".

Полная версия интервью будет опубликована позднее