Зеленский: "в Крыму было облачно, украинцы знают, что делать"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении не упоминал о взрыве на Крымском мосту, но про Крым обмолвился - и начал с погоды на полуострове.

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"К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов . На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - сказал Зеленский.

Можно вспомнить, что в похожем стиле Зеленский высказывался и после прошлых взрывов на российских объектах в Крыму. Например, 20 августа, после взрывов на военных складах в Джанкое, на военном аэродроме в Саках и серии реальных или мнимых полетов беспилотников, Зеленский сказал: "В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина - возвращается".

Киев редко берет на себя ответственность за подобные атаки на оккупированной или российской территории, даже если не скрывает своей радости, когда они происходят. Это в полной мере относится и к взрыву на Крымском мосту - хотя многие функционеры на Банковой постили мемы в духе "С днем рождения, господин президент", Михаил Подоляк, один из главных рупоров украинского президента, настаивает на версии, что вероятнее всего за взрывом стоят конфликты российских силовиков.