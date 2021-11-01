Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которые украинцы не проголосовали был ни в коем случае. Об свидетельствуют данные опроса, который провел украинский «Разумков Центр».
Раньше наибольшим антирейтингом обладал предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко.
По данным опроса, 31,9% украинцев заявили, что ни при каких обстоятельствах не отдадут свой голос Зеленскому. Порошенко в этом списке оказался на втором месте, его антирейтинг составил 31,6%. На третьем месте Виктор Медведчук, в непримеримые противники которого записались 24,7% участников опроса.
Вместе с тем Зеленский продолжает лидировать в рейтинге тех, кого украинцы хотели бы видеть своим президентом:
- Владимир Зеленский — 18,7%;
- Петр Порошенко — 12,7%;
- Юрий Бойко — 6,2%;
- Дмитрий Разумков — 5,5%;
- Юлия Тимошенко — 5,0%.