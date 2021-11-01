Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала своей политической карьеры занял первое место в рейтинге персон, за которые украинцы не проголосовали был ни в коем случае. Об свидетельствуют данные опроса, который провел украинский «Разумков Центр».

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Раньше наибольшим антирейтингом обладал предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко.

По данным опроса, 31,9% украинцев заявили, что ни при каких обстоятельствах не отдадут свой голос Зеленскому. Порошенко в этом списке оказался на втором месте, его антирейтинг составил 31,6%. На третьем месте Виктор Медведчук, в непримеримые противники которого записались 24,7% участников опроса.

Вместе с тем Зеленский продолжает лидировать в рейтинге тех, кого украинцы хотели бы видеть своим президентом: