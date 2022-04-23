Зеленский: всё, что они оккупируют, мы вернем

Президент Украины Зеленский дает большую пресс-конференцию на одной из станций киевского метро.

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"Моя позиция, как президента: все, что они оккупируют — мы все вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу, — заявил украинский лидер. — Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории".

Зеленский подчеркнул, что иностранная помощь стала поступать более оперативно.

"Особенно я вижу это изменение в скорость от Соединенных Штатов Америки", — сказал он.

"Но хотелось бы, чтобы это было быстрее", — добавил Зеленский, отвечая на вопрос о том, довольна ли Украина уровнем поддержки.

"Большинство украинцев не просто готовы жить 10-15-20 лет в условиях постоянного военного времени — у нас нет другого выхода. Мы уже стали таким государством — защищать нашу землю в течении долгих лет. Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одним из самых мощных государств в Европе", — сказал Зеленский.