Зеленский "забыл" о двух регионах Украины при обращении к нации

Президент Украины Владимир Зеленский "забыл" о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции. На это обратило внимание издание "Страна.ua".

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"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять", — сказал глава государства.

"Страна.ua" пишет, что, "согласно статье 133 Конституции, в административном отношении территория Украины включает 27 регионов: 24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус — Киев и Севастополь".

Осенью прошлого года в пресс-службе Зеленского дважды перепутали Латвию и Литву. Так, в октябре на официальной странице президента Украины в Facebook был опубликован пост с фотоснимками с визита Зеленского в Латвию. Однако подпись гласила, что он был в Литве. В ноябре пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а после объяснила это троллингом.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией "аннексией". В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.