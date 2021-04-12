Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она не уточнила, когда был направлен запрос.

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"Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", — сказала она (цитата по Reuters).

Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что направило запрос в Москву с требованием объяснить цели скопления войск на границе с Украиной.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств — участников ОБСЕ", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Кремль ответил на вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителя Владимира Зеленского Юлии Мендель о запросе на переговоры между двумя лидерами, передает корреспондент РБК.

"Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы", — сказал он.

На вопрос о том, есть ли Владимиру Путину, сказать Зеленскому, Песков ответил, что есть — по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.

"Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и провокационные действия сойдут на нет", — добавил он.

Не первая попытка и обострение ситуации

Cоветник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский запрашивал телефонный разговор с Путиным еще в конце марта.

"После 26 марта, когда погибло сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю <…>, удалось, хотя нужно уточнить у пресс-службы президента, провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал", — сказал Арестович, сообщает "Укринформ".

По словам Арестовича, на следующий день российская сторона озвучила, что не видит необходимости в разговоре.

В начале 2021 года ситуация в Донбассе обострилась, объявленное в июле 2020 года бессрочное перемирие было сорвано, возобновились обстрелы и столкновения, сопровождавшиеся гибелью людей.

США и официальный Киев неоднократно заявляли, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войсковую группировку. "США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года", — сказала 8 апреля представитель Белого дома Джен Псаки.

В украинском Минобороны сообщили, что Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации "военной агрессии" со стороны России. Заявление было сделано после того, как министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там станет развиваться по сценарию резни в Сребренице. "Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", — сказал Козак, добавив, что к развалу Украины приведет и ее вступление в НАТО. При этом Козак заверил, что власти России не заинтересованы в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории. По его словам, Россию интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, на Украине "вот-вот может возобновиться гражданская война". Москва не исключает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России. "Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал он.