Землю ожидает новая магнитная буря

Умеренная магнитная буря из-за выброса солнечной энергии ожидается на Земле 25 апреля. Такую информацию сообщает Центр прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований. Об этом пишет Ura.ru.

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"Частичный выброс корональной массы был связан с солнечной вспышкой C3 в Районе 2816 в 22/0435 UTC. Солнечная энергия будет направлена на Землю с раннего утра до середины дня 25 апреля. Это вероятные условия для геомагнитной бури G2 (умеренный)", — говорится в сообщении ученых.

Магнитные бури действительно влияют на здоровье людей, но чаще всего на тех, у кого уже есть хронические заболевания. Об этом изданию рассказал директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский.

"Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим. Чтобы минимизировать опасность таких явлений, необходимо вовремя принимать лекарственные препараты, следить за давлением, кроме того, в эти периоды не должно быть дополнительных физических нагрузок и стрессовых ситуаций", — предупредил кардиолог.