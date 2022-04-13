Жена кума Путина призвала Зеленского немедленно отпустить ее мужа; Кремль отверг предложение обмена

Жена Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента Владимира Путин — Оксана Марченко — обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отпустить ее мужа. Об этом сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграм-канале. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

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Жена кума Путина, народного депутата от движения "Оппозиционная платформа — За жизнь" ведущая Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своем обращении Марченко требует немедленно уволить ее мужа, которого, по ее словам, "СБУ удерживает незаконно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, сообщает BBC.

О задержании Медведчука на территории Украины вчера сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Генеральная прокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. После начала войны он исчез из-под домашнего ареста.

Зеленский предложил обменять кума Путина на пленных украинских солдат.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в Кремле не знают, хочет ли Медведчук такого обмена.