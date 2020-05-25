Женщина-трасгендер впервые стала мэром города во Франции

Мари Ко, 55-летняя женщина-трансгендер, избрана мэром небольшого городка Тиюа-ле-Маршен, расположенного на северо-востоке Франции. Ее кандидатуру поддержали 14 из 15 членов совета коммуны, сообщает газета La Voix du Nord.

"Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу", — отметила Ко.

Ко выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.

Мари Ко по профессии инженер, дипломированный агротехник, прошла службу в армии. Более 20 лет проживает в коммуне Тиллуа-ле-Маршьен. Воспитывает троих детей.

После избрания на пост мэра Ко попросила обращаться к ней "мадам мэр".

Тиюа-ле-Маршен — небольшой городок, который расположен на северо-востоке Франции, неподалеку от границы с Бельгией. В городе проживают около 600 человек.