Житель Эстонии выиграл в лотерею почти 204 тысячи евро
Foto: Pixabay

В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок в лотерею в Эстонии выиграл 203 890,80 евро с попаданиями 5+1, выигрышный билет был куплен в Кейласком торговом центре Selver.

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Всего в Европе было 11 победителей такого уровня – помимо Эстонии, были победители из семи других стран. Также было много победителей на уровне выигрыша с числом угаданных номеров 5+0 - 15 игроков из пяти разных стран выиграли по 52 771 евро. Джекпот в пятницу не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот на следующей неделе составит уже 57 миллионов евро.

За десять месяцев этого года Eesti Loto заплатила государству почти 13 миллионов евро налога на азартные игры для поддержки спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За тот же период Eesti Lotto выплатила 28,4 миллиона евро выигрышей, в том числе почти 5 миллионов евро выигрышей в экспресс-лотерею.

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LETA

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LETA

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