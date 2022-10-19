Жителей Херсона по SMS призвали покинуть город. Вчера главком российской группировки говорил о "непростой ситуации"

Назначенная Россией администрация аннексированной Херсонской области направила жителям города сообщения, в которых предложила уехать из города из-за обстрела жилых кварталов, который якобы вскоре начнут ВСУ. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".

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"Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", — приводит РИА "Новости" текст сообщения, которое сегодня утром, как утверждается, получили "абоненты местных операторов сотовой связи".

Замглавы администрации аннексированного региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА "Новости", что украинские военные начнут на город наступление "в ближайшее время", из-за чего правобережная часть области могут оказаться под обстрелами. "Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца", — заявил Стремоусов.

Накануне глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале "организованного перемещения" на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов рядом с Херсоном. Сам региональный центр в список эвакуируемых тогда не попал.

Также во вторник главнокомандующий российской группировкой в Украине Сергей Суровокин в своем первом интервью в новой должности назвал ситуацию в регионе "непростой" и завил, что руководство НАТО "требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении". "У нас имеются данные [...] о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, по самому городу без разбора целей", — утверждал Суровикин.