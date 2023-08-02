На этой неделе защитники природы отмечают так называемый Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day). Эта печальная дата означает, что к началу августа человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые планета способна восстановить за год, и начинает жить за счет "экологического кредита", то есть фактически "в долг" у будущих поколений.

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Впервые День экологического долга был рассчитан больше полувека назад, в 1970 году, и тогда он пришелся на 29 декабря, то есть "опережал" календарный год всего на пару дней.

Однако с тех пор дата эта наступает все раньше, поскольку население нашей планеты продолжает расти — а параллельно еще и богатеть, что оказывает дополнительное давление на окружающую среду.

Уже к 1990 году Всемирный день приходился на 11 октября; в 2000-м — на 23 сентября; 2010 — на 8 августа.

В текущем году свой "кредитный лимит" человечество исчерпало уже 2 августа.

Живем не по средствам?



При этом важно помнить, что 1 января, с началом нового года, наш долг не обнуляется, а продолжает накапливаться — просто отсчет начинается с начала.

Согласно подсчетам Глобальной сети экологического следа (GFN), человечество давно живет не по средствам. Чтобы обеспечить текущие потребности мирового сообщества в возобновляемых ресурсах (другими словами, чтобы они своевременно восполнялись естественным путем), необходимо 1,75 таких планет, как наша Земля.

То есть ежегодно мы "перебираем" отпущенный планетой "бюджет" примерно на три четверти.

А это, в свою очередь, ведет к истощению окружающей среды — исчезновению лесов, дефициту продовольствия, повышению кислотности океана и другим тяжелым последствиям для планеты и ее жителей.

Именно для этого и отмечается Всемирный день экологического долга — это напоминание всем нам, жителям Земли, о том, что будущее нашей планеты под угрозой.

Экологи напоминают, что внести свой вклад в сокращение экологического долга может каждый из нас, изменив свой образ жизни. Например, употребляя в пищу меньше мяса (особенно красного), перерабатывая мусор и бережливо расходуя электроэнергию.