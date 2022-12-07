зеленский херсон
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как объясняет Time, Зеленский и "дух Украины" получили это звание "за доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх, за побуждение людей и народов объединиться для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира".

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Журналисты отметили личную смелость украинского президента, который остался в Киеве после начала вторжения, и его активность в информировании жителей всей планеты о происходящем в Украине. Это, по мнению журнала, привело к объединению "мира, который характеризовался своей разобщенностью".

"Независимо от того, наполняет ли битва за Украину надеждой или страхом, Владимир Зеленский воодушевил мир так, как мы не видели уже несколько десятилетий", — подчеркивает издание.

Дух Украины, пояснили в Time, "воплощали бесчисленные люди внутри страны и за ее пределами": волонтеры, медики, военные корреспонденты и те, кто принимал беженцев.

Ранее Владимир Зеленский стал человеком года по версии издания Financial Times, а Европарламент присудил народу Украины премию Сахарова.

В 2021 году Time назвал человеком года предпринимателя Илона Маска, в 2020-м это звание присудили избранным президенту США Джо Байдену и вице-президенту США Камале Харрис.

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