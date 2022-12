Как объясняет Time, Зеленский и "дух Украины" получили это звание "за доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх, за побуждение людей и народов объединиться для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира".

Журналисты отметили личную смелость украинского президента, который остался в Киеве после начала вторжения, и его активность в информировании жителей всей планеты о происходящем в Украине. Это, по мнению журнала, привело к объединению "мира, который характеризовался своей разобщенностью".

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa