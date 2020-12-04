Журнал: вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать интенсивные побочные эффекты, но они не опасны

Небольшое число добровольцев, испытавших на себе вакцины производства Pfizer и Moderna сообщили о довольно интенсивных побочных эффектах, сообщает журнал Science. Специалисты в сфере здравоохранения предупреждают, что население должно быть готово к кратковременных побочным эффектам, но от этого вакцины не становятся опасными.

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У некоторых волонтеров реакция на вакцину была очень острой, сообщает Science. У одного волонтера Moderna распухла рука и поднялась температура до 38 и 9 градусов, у другого, получившего более высокую дозу вакцины в начале испытаний, температура подскочила до 39 и 6 градусов, разболелась голова, болели мышцы и его начало тошнить. У обоих волонтеров симптомы прошли сами спустя сутки после вакцинации и не оставили никаких долгосрочных эффектов.

Вакцинолог Вашингтонского университета Дебра Фуллер указывает, что вакцины безопасны, но если замалчивать побочные эффекты, то это может оттолкнуть людей от вакцинации. Вакцинолог Медицинской школы Икана на горе Синай Флориан Краммер принял участие в испытаниях Pfizer. Он указал, что распухшие руки, лихорадка и слабость “неприятны, но не опасны”, поэтому у него не возникло беспокойства из-за реакции на вакцины.

До 2% волонтеров, участвовавших в испытаниях вакцин Moderna и Pfizer сообщили об интенсивной реакции на укол вроде высокой температуры от 39 до 40 градусов. 9,7% участников испытаний Moderna сообщили об усталости, 8,9% о боли в мышцах, 5,2% о боли в суставах и 4,5% о головных болях. Побочных эффектов у вакцины Pfizer было меньше - 3,8% волонтеров заметили усталость и 2% головные боли. По подсчетам журнала, если эти производители поставят вакцины для 35 миллиона человек, то с выраженной реакцией на вакцину могут столкнуться до 700 000 человек.

Иммунолог Дрю Вейсман из Пенсильванского университета, работавший над обеими вакцинами, указал, что реакция обычно более острая после получения второй дозы. Побочные эффекты “значат, что вакцина работает, […] это значит, что ты имел хорошую реакцию иммунитета на первую дозу и сейчас видишь её эффект”. Он подозревает, что острую реакцию вызывает липидная наночастица, содержащая mRNA вируса. Долгосрочные эффекты от вакцины остаются пока лишь теоретическими.

Эксперт по вакцинам Медицинского колледжа при Пенсильванском государственном университете Бернис Хаусман указывает, что медики не должны ставить акцент на том, что риск лихорадки невысок, а предупредить, что человек может столкнуться с острым повышением температуры, но это временно. Люди должны знать чего ожидать и как с этим справляться. Хаусман считает необходимым создать что-то вроде кризисного номера, по которому специально обученный медик сможет проконсультировать людей с острой реакцией на вакцину. По её мнению, высокая эффективность вакцины от Covid-19 может помочь принять побочные эффекты:

“Если ты знаешь, что вакцина действительно эффективна […], то ты можешь быть лучше подготовлен к принятию более острой реакции на неё.”