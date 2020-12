Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и маршрутах их поездок.

"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Как следует из представленных данных, некоторые из фигурантов списка появляются в выкладках Грозева дважды: первый раз, предположительно, под реальными именами (Алексей Александров, Иван Осипов), второй - под возможными "именами прикрытия" (Алексей Фролов, Иван Спиридонов).

Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH

Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps.