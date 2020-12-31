Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозева в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и маршрутах их поездок.

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"Пожалуйста, добавляйте свои комментарии в электронные таблицы, если найдете интересные совпадения", - написал он.

Как следует из представленных данных, некоторые из фигурантов списка появляются в выкладках Грозева дважды: первый раз, предположительно, под реальными именами (Алексей Александров, Иван Осипов), второй - под возможными "именами прикрытия" (Алексей Фролов, Иван Спиридонов).

Here is the data. https://t.co/IIdMv25CaH

Please add your comments into the spreadsheets if you find interesting overlaps. — Christo Grozev (@christogrozev) December 31, 2020

Журналист: удалим только две поездки

Расследователь ранее пообещал до конца 2020 года полностью опубликовать всю имеющуюся у репортеров информацию о перемещениях работников ФСБ, предположительно причастных к отравлению на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист добавил, что поездки предшествовали произошедшему с основателем Фонда борьбы с коррупцией.

"Удалим только 2 поездки, по которым у нас есть текущие расследования, которые иначе могут быть подорваны", - написал Грозев в Twitter.

Оппозиционер Алексей Навальный уже прокомментировал в Telegram публикацию Гроздева. "Это отличная, интересная и очень полезная работа для любого журналиста или просто дотошного человека, любящего поработать с данными. Таблица поездок группы убийц-отравителей из ФСБ", - написал он.

"Ищите совпадения с таинственными необъяснимыми смертями", - добавил оппозиционер.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью Deutsche Welle о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думал, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым - именно так представился Навальный в процессе разговора.