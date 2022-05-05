Журналист Rus.Delfi.ee попал под проверку российской полиции из-за публикации о фейках

Российская полиция начала проверку публикации, автором которой является журналист эстонской версии Delfi, главный редактор издания "Проверено" Илья Бер. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Бер, который специализируется на проверке фактов (фактчекинге), опубликовал материал о том, как "российские пропагандисты" перевели статью The Guardian. Он пришел к выводу, что заявления о непричастности российской армии к убийствам в Буче, якобы следующие из публикации The Guardian, противоречат оригинальному тексту статьи.

По информации Baza, материал проверки находится в Преображенском ОВД.

"Про полицейскую проверку я узнал из телеграм-канала Baza. Удивлен ли я? Нет, не удивлен. Наш проект "Проверено" с самого начала войны решил не прятать голову в песок, не прекращать работу и проверять те актуальные факты, которые возможно проверить. В этом смысл нашей работы. Мы как проект не ангажированы, непредвзяты и пишем правду. Если правда не устраивает российские власти или полицию, это не мои проблемы. Результат их проверки меня не особенно интересует. Он немного предсказуем. А я продолжаю руководить своим проектом и сотрудничать с Delfi на ниве фактчекинга и не только", — заявил Илья Бер Rus.Delfi.ee.

В настоящее время Илья Бер сотрудничает с Delfi на постоянной основе в качестве фактчекера, занимающегося проверкой фактов.