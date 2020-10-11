Журналист в центре чикагских гангстерских войн: перестрелки, убийства и сидящая сложа руки полиция

В третьем по величине экономическом центре США уже несколько месяцев продолжается кровавое самоутверждение уличных банд. Изданию Eesti Päevaleht удалось связаться с работающим в очагах насилия репортером, чья ежедневная деятельность сопровождается угрозами и покушениями на его жизнь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рафаэль использует в интернет-общении с нами только свое имя, его лицо закрыто полотенцем. Убить его хотели уже раз пять, и сейчас он не чувствует себя в безопасности. Поэтому через небольшие промежутки времени меняет место жительства. Утро для репортера начинается с молитвы, потому что он знает: каждый день может стать для него последним. Передвигаясь по городу, молодой мужчина всегда выбирает новый маршрут — в противном случае есть риск, что его машина будет изрешечена пулями.

Рафаэль начинал свою трудовой путь школьным учителем, но интерес к преступному миру привел его вскоре к этому опасному, но довольно прибыльному карьерному выбору.

Из школьного класса — на улицы

Журналисты, делающие репортажи на гангстерскую тематику, выделились в США в отдельную сферу журналистики. Еженедельно видеоролики Рафаэля собирают на YouTube десятки тысяч просмотров. "В месяц зарабатываю 3000-4000 долларов (2600-3400 евро)" — признается он.

Поскольку семейных обязательств нет, то этого Рафаэлю пока хватает. У лучших репортеров гангстерского жанра в зарплатной ведомости фигурирует цифра в районе 10 000 долларов (8500 евро). Видео с просмотром в десять тысяч может принести 100-200 долларов (85-171 евро). Это значит, что новые видеоролики нужно выкладывать каждый день.

Большинство репортеров — темнокожие люди, которые сами выросли на территориях, где заправляют различные банды. Рафаэль — белый греко-американец в возрасте 30-40 лет.

Интерес к криминалу пробудился у него в подростковом возрасте. Не пропало "увлечение" и в университете, где студент изучал историю Средиземноморья.

Во время работы учителем по обмену в 50 различных средних школах Чикаго Рафаэль открыл для себя возможность использовать своих учеников в роли информаторов. Молодежь южной и западной части города хорошо знала ситуацию на улицах и наркодилеров.

"Они снабжали меня информацией, какие группировки в данный момент воюют, кто ими руководит, какие люди промышляют как наемные убийцы. Школы — ценный информационный канал. Допрашивая школьников, полиция раскрывает реальные преступления", — утверждает Рафаэль.

"Один раз я видел, как моего ученика расстреляли прямо на улице. Я был в тот момент на другой стороне и бежал оттуда со всех сил", — добавляет бывший учитель.

Коза Ностра и танкисты картелей

Структура гангстерских банд варьируется.

Латиносы соблюдают строгую иерархию. В группе один босс. За ним следуют два-три доверенных лица. Им подчиняются в свою очередь 10-12 наиболее опытных членов банды. На нижней ступеньке находятся исполнители приказов.

Для вступления в банду нужно пройти инициацию. На сленге это называется jumping in. На практике всё просто. Новичок подвергается со стороны членов преступной группы избиению и если выдерживает, то принимается. Есть и другой традиционный ритуал — нужно совершить преступление, обычно это убийство.

В бандах чернокожих всё более хаотично. Вертикаль власти отсутствует, обряды посвящения уже лет двадцать как остались в прошлом. Сегодня достаточно, если ты живешь в правильном месте и водишь дружбу с несколькими "братками".

Ошибкой будет считать, что за хаосом стоит лишь самоутверждение находящихся на низкой иерархической ступени преступников.

"У латиносов прямые связи с наркодилерами Латинской америки. А также с местной Коза Нострой. Я это знаю. Мы говорим о преступниках самого высокого уровня, которые используют банду для ведения своего наркобизнеса. У черных таких сетей за спиной нет", — говорит Рафаэль.

Жизнь в опасности

Поначалу YouTube-канал Рафаэля назывался Chicago World News. Пару лет назад он раскрыл имена киллеров ряда авторитетных группировок. Это сразу сделало Рафаэля самым ненавистным в криминальных кругах репортером всего города. Его аккаунты в социальных сетях заполнились угрозами убийства. Были принесены извинения, но этого оказалось недостаточно.

К сегодняшнему дню у канала новое название — Windy City Report — и примерно 100 000 подписчиков.

Одно видео, которое могло бы стоить журналисту жизни.

За угрозами последовали покушения на жизнь

Вслед за угрозами последовали несколько реальных попыток убийства. Рафаэля выслеживали до места жительства, приглашали на мнимые интервью. Худшего помогли избежать утечки информации и надежные друзья.

Для большинства репортеров само собой разумеющимся является ношение оружия и передвижение только в своей компании. У Рафаэля оружия нет, нет даже разрешения на него. Иногда за пазухой имеются лишь элементарные средства самозащиты — такие, как перцовый газ.

От полиции в деле наведения порядка пользы нет — по словам Рафаэля, банды контролируют целые городские районы. Ни один находящийся в здравом уме житель не отважится дать властям ни полслова информации. Это означало бы в лучшем случае быстрый расстрел. Если какое-то дело доходит до суда, то свидетели отсутствуют, потому что месть им обеспечена.

Бикфордов шнур социальных сетей

Смягчают ситуацию более слабая организованность банд по сравнению с 80-ми и 90-ми годами.

После того, как федеральные прокуроры отправили за решетку руководителей наиболее крупных группировок, банды распались на сотни мелких шаек.

По данным полиции, сегодня их свыше 3000. Так как нет твердого руководства и строгой подчиненности, иногда происходят столкновения между гангстерами, когда-то состоявшими в одной банде.

Дорогу насилию мостят социальные сети.

"Братки" всегда были чувствительны к неуважению и оскорблениям. Они всегда реагируют, но не словесно, а с помощью оружия. Раньше воинственные личные оскорбления не выходили за пределы квартала. Но теперь, благодаря Facebook и Instagram, они моментально достигают тысяч людей. Это создало постоянное состояние напряженности, которое при взрыве может повлечь настоящие кровавые бани.

Одним из способов засветиться являются видеоролики дрилл-рэпа, которые любой без труда может найти в YouTube. Агрессивные хип-хоп рифмы сопровождаются демонстрацией оружия, угрозами и поименным упоминанием соперников.