Журналистку из Сибири осудили на 6 лет колонии за пост о разбомбленном театре в Мариуполе

Журналистка из Барнаула Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии за пост в соцсетях об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Кроме того ей запрещено на пять лет заниматься журналистской деятельностью.

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Суд в Барнауле признал сотрудницу издания RusNews виновной в "распространении недостоверных сведений об армии РФ" (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Информацию о приговоре Марии Пономаренко подтвердило издание, где она работала, а также ее адвокат.

Обвинение просило приговорить Пономаренко к девяти годам колонии.

В своем последнем слове Пономаренко сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.

Пономаренко отправили под стражу в апреле 2022 года.

Ее обвинили в "распространении фейков" про российскую армию из-за ее поста в телеграм-канале "Цензуры нет", в котором шла речь о гибели людей, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре. Как пишет "Новая газета — Европа", у этого канала около 1600 подписчиков.

Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру. Вывод о том, что драмтеатр, где укрывались сотни мирных жителей, был разрушен из-за российского авиаудара, содержался, в частности, в расследованиях ОБСЕ и Amnesty International.

Пономаренко задержали и отправили в СИЗО в апреле 2022 года, а в ноябре ее отпустили под домашний арест в квартиру бывшего мужа.

В конце января стало известно, что журналистку снова поместили под стражу. В ночь на 27 января Пономаренко поругалась с мужчиной и ушла из дома в полицию, после чего ее снова отправили в СИЗО. В отличие от жены, бывший муж, по данным СМИ, поддерживает вторжение в Украину.

Ранее в колонию по статье о "военных фейках" были отправлены политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к семи годам колонии, Яшина — к восьми с половиной.

Самый большой срок (девять лет) по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ 6 февраля был назначен блогеру Веронике Белоцерковской. Однако приговор ей был вынесен заочно, так как она давно не живет в России.