Журналисты, массовка и охранители. Кто будет встречать Навального во Внуково

К прилету Алексея Навального во Внуково готовятся его сторонники, журналисты, платная массовка и охранители. Чем это чревато, разбиралась Русская служба Би-би-си.

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Алексей Навальный 13 января объявил о своем возвращении в Москву после отравления — он прилетит в аэропорт Внуково в это воскресенье, 17 января.

12 января ФСИН потребовала для него реального заключения в связи с нарушениями условий освобождения по делу "Ив Роше". Так что в теории полицейские могут войти в самолет сразу после приземления или задержать политика на пограничном контроле.

Встреча оппозиционного лидера в аэропорту пройдет на фоне ограничений на митинги из-за пандемии и новых законов об ужесточении правил проведения массовых мероприятий.

Встречать Навального готовятся сторонники. А в вузах под его прилет набирают массовку

Сторонники Навального призвали встречать оппозиционера в аэропорту. Во встречу в "Фейсбуке", посвященную собранию, на 15 января добавилось 7,2 тысячи человек — из них почти 2 тысячи обещали прийти. "Сейчас Путин в истерике и хочет срочно придумать, как посадить Алексея в тюрьму. И только от нас зависит, сможет ли он это сделать", — написано в описании встречи.

Однако политика готовятся встречать не только сторонники.

14 января Навальный выложил в "Твиттере" скриншот переписки с московским студентом, который сообщил о сборе в его институте массовки для встречи во Внуково.

Би-би-си удалось связаться с молодым человеком: оказалось, что он учится в РГУ нефти и газа имени Губкина. Он рассказал, что студентка старших курсов в общем чате факультета предложила подработку.

"Нам нужно собрать народ для встречи одной личности в аэропорту Внуково. Нужны люди, много (забить зону прилета)" — говорилось в ее посте (у Би-би-си есть его скриншоты).

За поездку студентам обещали по тысяче рублей и оплату аэроэкспресса. Массовку собирали на 17 января в 19:00, что совпадает со временем прилета рейса "Победы", на который купил билеты Навальный.

Студент рассказал Би-би-си, что поучаствовать согласились примерно 40 человек — их добавили в отдельный диалог. Но когда студенты увидели твит Навального, они один за другим стали выходить из беседы.

"Все будет безопасно и законно, — пыталась успокоить их другая студентка-организатор поездки во Внуково. — Мы за Родину, поэтому с нами ничего не будет. И в целом, вам ничего делать не нужно, просто стоять, просто присутствовать. Ничего сложного и ничего незаконного".

По словам студента, в беседе желающих съездить во Внуково после этого осталось 20 человек. А на следующий день одна из студенток-организаторов написала в диалог: "В связи с большим вниманием к этому мероприятию с ненужных сторон, сбор отменяется".

Би-би-си отправила запросы обеим студенткам-организаторам массовки, но ответа не получила.

Встретить Навального готовятся и противники: "гвардия Прилепина" и активисты SERB

Встречать Навального во Внуково собирается "Гвардия Захара Прилепина" — группа сторонников писателя и полевого командира сепаратистов на Донбассе оформилась как движение несколько недель назад. Они уже успели пикетировать офис "Мемориала" в поддержку кафе "Stal'in Doner".

"Мы понимаем, что каждый гражданин имеет право вернуться к себе домой, и мы Алексею в таким праве не отказываем, — объяснил Би-би-си глава Гвардии Захара Прилепина Сергей Фомченков. — И его взаимоотношения с правоохранительными органами — это его взаимоотношения, они нас не касаются, мы не знаем, виноват он или нет. Нас интересует другое — если он решил вернуться, чтобы дальше проводить политику Майдана, раскачивания ситуации в стране, то мы постараемся этого не допустить всеми законными мерами".

Фомченков хочет донести до Навального, что "гвардия" собирается "присматривать" за ним и препятствовать митингам, ведущим к подрыву конституционного строя.

Он добавил, что их движение не агрессивное. "Если они настолько агрессивные, что будут кидаться на мирных граждан, которые пришли выразить мнение, не совпадающее с их мнением, значит, это просто опасные люди", — сказал он о сторонниках Навального и пообещал в таком случае дать отпор.

Движение SERB тоже обещало приехать во Внуково. Радикалы из SERB несколько лет назад обливали оппозиционеров зеленкой, в том числе самого Навального: после атаки предполагаемого активиста SERB политик едва не потерял зрение.

Активист SERB Гора Тарасевич пообещал "Открытым медиа" принести на встречу зеленку и торты.

Правозащитники опасаются признания встречи митингом

Внуково — единственный из столичных аэропортов, который территориально относится к Москве, а не области.

На 17 января в столице все еще будут действовать ограничения, которые мэр Москвы Сергей Собянин ввел в марте из-за эпидемии коронавируса.

В последней редакции указа "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (от 14 января 2021 года), запрет на публичные мероприятия сохраняется в силе.

Как узнала Би-би-си, 17 января во Внуково будут дежурить адвокаты "Апологии протеста". Если массовая встреча Навального состоится, служба постарается мобилизовать максимальное число юристов, сказал Би-би-си старший партнер "Апологии", адвокат Александр Передрук.

По его мнению, трудно предсказать, как именно московские власти квалифицируют встречу Навального в аэропорту и посчитают ли они, что его сторонники создали угрозу здоровью других людей.

"Если говорить строго по российскому законодательству, под публичным подразумевается такое мероприятие, цель которого — выражение мнения, формирование определенных идей, — говорит Передрук. — Если люди просто едут встречать человека в аэропорту, то это не подпадает под публичное мероприятие. Но мы с вами прекрасно понимаем, что на практике смогут доказать, что приездом человек выражал какое-то мнение. Риски, безусловно, есть".

"Вы собрались вместе, у вас цель не вылететь куда-то, а выразить мнение по поводу прилета "берлинского пациента" — значит, вы можете быть объединены и задержаны как участники акции по статье 20.2 КоАП", — объясняет логику власти адвокат "ОВД-Инфо" Михаил Бирюков.

По этой статье штрафуют и арестовывают нарушивших правила митингов и пикетов, в ней есть пункт о создании "помех" в работе транспортной инфраструктуры или доступу к ней. За это грозит штраф до 50 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Что грозит за митинг в аэропорту по новым законам?



Но главную опасность представляет не административная статья, ставшая для активистов уже привычной. Бирюков напомнил, что в конце 2020 года Госдума приняла набор законов, ужесточающих наказание за массовые акции — вплоть до уголовного. "Такое ощущение, что власти готовили целый пакет документов прямо ко встрече Навального", — сказал он Би-би-си.

Те, кто будет находиться около здания аэропорта, могут попасть под только что расширенную статью 267 УК: она наказывает за блокирование транспортных коммуникаций и препятствование движению транспорта и пешеходов.

Теперь преступлением акция считается, если она создает угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан. За это можно отправиться в колонию на срок до года. А угроза — очень расплывчатое понятие, говорит Бирюков: "Не обязательно, чтобы вы реально что-то перегородили. Вы стоите на тротуаре. Чтобы обойти вас, граждане выходят на проезжую часть, а это угрожает и их жизни, и здоровью, то есть ваши действия уже подпадают под статью".

Изменения внесены и в уголовную статью "Хулиганство". С начала этого года хулиганством станет грубое нарушение общественного порядка, сопряженное опять-таки с угрозой применения насилия. "То есть теперь присутствие граждан в общественном месте, скандирующих лозунги и мешающих проходу граждан, может быть расценено как хулиганство", — считает Бирюков.

Адвокат Передрук из "Апологии протеста" говорит, что невозможно предсказать, воспользуются ли власти новой нормой.

Что говорят представители аэропорта и в "Победе"?



Проблемы с посещением Внуково 17 января могут возникнуть и у журналистов.

Пресс-служба Внуково 15 января сообщила Би-би-си и другими медиа, что из-за "стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации во всем мире" во Внуково "не проводятся массовые мероприятия, в том числе организация деятельности СМИ".

При этом пресс-служба пообещала "предоставить видео прибывающих пассажиров рейса авиакомпании "Победа".

Еще в июле Внуково объявило, что запрещает находиться в здании аэропорта более двух часов. Исключение распространяется только на пассажиров (при наличии билета) и тех, кто приезжает туда по работе.

Би-би-си спросила авиакомпанию "Победа" о дополнительных мерах безопасности в связи с рейсом Навального. "Мы не комментируем эту тему. Он для нас обычный клиент, а все остальное не от нас зависит. Мы пока знаем только, что он купил билет", — ответили в компании.