Журналисты подтвердили гибель более 9300 российских военных с начала вторжения в Украину

По состоянию на 25 ноября "Русской службе BBC", "Медиазоне" и команде волонтеров удалось подтвердить гибель 9311 российских солдат и офицеров.

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Журналисты предполагают, что составленный ими список включает "по меньшей мере на 40-60% меньше" реального числа погибших. Таким образом, в действительности только по самой консервативной оценке потери российской армии в Украине могут составлять более 18,6 тыс. человек.

Из числа мобилизованных, согласно этим подсчетам, погибли 326 человек, 36 из них умерли еще до отправки на фронт (из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем).

"Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус — поэтому иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован, — подчеркивает "Русская служба BBC".

Более 2500 погибших — представители ВДВ, морские пехотинцы, спецназ ГРУ, военные пилоты и другие элитные специалисты, на подготовку которых ушли годы и огромные инвестиции. На офицеров в списке подтвержденных потерь приходится 15%.

Больше всего погибших жили в Краснодарском крае (407 человек), далее следуют Бурятия (348) и Дагестан (345). В Москве, где проживает 9% российского населения, подтверждена гибель 50 солдат и офицеров.

Представители Пентагона ранее заявляли, что убитыми и ранеными потери РФ в Украине превышают 100 тысяч человек, Генштаб ВСУ оценивает потери российской армии в 77 тысяч. Минобороны РФ в последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив тогда о гибели 5937 человек.

"Русская служба BBC", “Медиазона” и команда волонтеров изучают сообщения о погибших, которые публикуют их родственники, представители местных властей, региональные СМИ и другие учреждения. Этот список издания ведут с конца февраля, не учитывая публикации о потерях, в которых нет конкретной информации об именах и фамилиях. Также в подсчеты не включены сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля.