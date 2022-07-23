Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей Австралии

Когда вечернее небо над сонным австралийским городом Милдьюра озарилось розовым сиянием, местная жительница Тэмми Шумовски задала себе вопрос - а не начался ли апокалипсис? Но разгадка необычного явления оказалась более прозаичной.

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"Я смотрела на это и старалась вести себя как спокойная, здравомыслящая мать, говоря детям - беспокоиться не о чем, - рассказала она Би-би-си. - Но в моей голове был один вопрос - что это за чертовщина?"

Милдьюра - это областной город в штате Виктория, расположенный между Мельбурном, до которого 550 км, и Аделаидой, до которой 400 км. Здесь не часто случается что-то из ряда вон выходящее.

Но эта неделя стала исключением. Социальные сети местных жителей заполнились фотографиями ночного неба, которое таинственно светилось розовым светом непонятного происхождения.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

Некоторые предположили, что город удостоился визита инопланетян, или что на Австралию летит астероид. Другие - что это ярко-красная Луна. Но все комментаторы сходились в одном - похоже, наступает конец света.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng — Sarah Tomlinson (@sarah_tomlinson) July 19, 2022

Объяснение оказалось гораздо прозаичнее - источником жуткого свечения стало местное предприятие по производству лекарственной марихуаны.

На нем установлены красные лампы, свет которых повышает урожайность каннабиса. Обычно красного света не видно, так как с наступлением темноты на заводе плотно закрывают жалюзи. Но в день "апокалипсиса" они не работали.

"Обычно затемняющие жалюзи автоматически закрываются одновременно с заходом солнца, но в этот раз лампы уже включились, а жалюзи - еще не закрылись, поэтому какое-то время создавалось свечение", - объяснил Питер Крок, генеральный директор компании Cann Group Ltd, которая владеет предприятием, в интервью австралийскому телеканалу Эй-би-си.

А поскольку ночь была пасмурной, красные лампы создали эффект "заката на стероидах", который можно было увидеть почти в часе езды от предприятия.

Лекарственный каннабис был легализован в Австралии в 2016 году, но его использование в рекреационных целях до сих пор запрещено.

С тех пор регулирующие органы Австралии одобрили около 260 тыс. рецептов с каннабисом. Согласно данным министерства здравоохранения, наиболее распространенной причиной назначения марихуаны были хронические боли, за которыми следовали тревога и нарушения сна.

Количество одобренных рецептов удвоилось с 2019 года, при этом большинство заявок поступило из штата Квинсленд. Но хранение и распространение марихуаны в Австралии по-прежнему незаконно: в 2018-2019 годах более 71 тыс. человек были привлечены к ответственности за преступления, связанные с каннабисом.

Где еще легализована марихуана



С начала 2000-х годов в мире идет устойчивый рост числа стран, легализовавших употребление марихуаны в той или иной форме.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США уже около 38 штатов легализовали использование медицинской марихуаны, около 48 млн человек употребляли каннабис в 2019 году.

Препараты, содержащие марихуану, также доступны для лиц с определенными заболеваниями в ряде стран ЕС, включая Францию, Бельгию и Ирландию, а также в Новой Зеландии. В некоторых странах, таких как Канада, хранение и употребление каннабиса в рекреационных целях также является законным.

Местонахождение ферм, на которых выращивается марихауна в Австралии, держится в тайне из соображений безопасности, но ферма в Милдьюре теперь полностью рассекречена.

"Мы все отлично посмеялись", - говорит Темми Шумовски. Несмотря на первоначальную панику, она призналась, что была поражена красотой светового шоу: "Я считаю, что это было здорово - они должны делать это чаще".