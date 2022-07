Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей Австралии

Когда вечернее небо над сонным австралийским городом Милдьюра озарилось розовым сиянием, местная жительница Тэмми Шумовски задала себе вопрос - а не начался ли апокалипсис? Но разгадка необычного явления оказалась более прозаичной.

"Я смотрела на это и старалась вести себя как спокойная, здравомыслящая мать, говоря детям - беспокоиться не о чем, - рассказала она Би-би-си. - Но в моей голове был один вопрос - что это за чертовщина?"

Милдьюра - это областной город в штате Виктория, расположенный между Мельбурном, до которого 550 км, и Аделаидой, до которой 400 км. Здесь не часто случается что-то из ряда вон выходящее.

Но эта неделя стала исключением. Социальные сети местных жителей заполнились фотографиями ночного неба, которое таинственно светилось розовым светом непонятного происхождения.

Некоторые предположили, что город удостоился визита инопланетян, или что на Австралию летит астероид. Другие - что это ярко-красная Луна. Но все комментаторы сходились в одном - похоже, наступает конец света.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.

Was it aliens?

An aurora?

No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng