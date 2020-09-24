Зоны без ЛГБТ. Зачем их создают города в Польше и что там происходит

Десятки небольших городов Польши некоторое время назад объявили себя зоной, "свободной от идеологии ЛГБТ". Враждебность политиков по отношению к вопросу о правах геев достигла высшей точки накала, настроениям более либеральной части польского общества противопоставляются традиционные религиозные ценности. Проживающие в этих краях геи вынуждены выбирать — эмигрировать, не высовываться … или бороться с притеснением.

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Редактор журнала Томаш Сакиевич пригласил меня в свой офис в Варшаве. К моему удивлению, он берет мою руку, которую я, как и положено, только что протерла санитайзером, и целует ее как польский кавалер XVIII века.

Затем он протягивает мне стикер, который бесплатно прилагается к каждому номеру его еженедельника — правой Gazeta Polska. На стикере радужный флаг перечеркнут черным крестом. "Мы раздали уже 70 тысяч таких, — говорит Сакиевич. — И люди поздравили нас, потомы что мы, поляки, любим свободу".

Около 100 городов и регионов по всей Польше — почти треть страны — приняли резолюции, объявляющие их свободными от ЛГБТ. Эти резолюции, скорее, символичны и не имеют законной силы, но они стали новым оружием во все более ожесточенной войне культур Польши.

Сакиевич говорит мне, что люди должны быть вольны сами выбирать, с кем им заниматься сексом, и с гордостью подчеркивает, что во многом Польша — прогрессивная страна. Здесь гомосексуальность перестала считаться уголовным преступлением еще в 1932 году, на десятилетия раньше, чем это произошло в большинстве европейских стран.

Но он против того, что он сам называет "агрессивной идеологией, пропагандирующей гомосексуальность". Он также считает, что борьба за права геев — это концепция, импортированная из США и Западной Европы и представляющая угрозу традиционным гетеросексуальным польским семьям.

Сегодня Сакиевичу за 50, он вырос в Польше, которая находилась под контролем Советского Союза. Власти решали за людей, что им думать, препятствовали влиянию Церкви и были нетерпимы к диссидентам. Как ни странно, но именно в этом же самом Сакиевич теперь обвиняет кампанию ЛГБТ.

"Коммунисты размахивали красными флагами и говорили людям, что они борются за бедных, за рабочих, за крестьян, — говорит он. — Сегодня активисты держат радужные флаги и говорят, что сражаются за права сексуальных меньшинств. Ни тогда, ни сейчас это не было и не является правдой. И мы, как свидетели советских времен, просто обязаны предостеречь других о том, насколько могут быть опасны подобные идеи".

Таких же ультраправых взглядов придерживаются высокопоставленные политики и представители очень влиятельной католической церкви Польши. В одной из предвыборных речей в рамках кампании переизбрания на пост президента Анджей Дуда назвал продвижение прав ЛГБТ-сообщества идеологией "более разрушительной, чем коммунизм". Архиепископ Кракова недавно предостерег от распространяющейся "нео-марксистской радужной чумы".

В условиях санкционированной государством гомофобии и в основном враждебно настроенной прессы есть опасность, что польские геи будут снова вынуждены затаиться, особенно в маленьких городах.

Свидник, расположенный в паре часов езды к юго-востоку от Варшавы, стал первым городом, принявшим резолюцию против ЛГБТ-идеологии.

Я приехала в Свидник субботним утром, шестеро ЛГБТ-активистов раздавали на центральной площади листовки, наклейки с надписью "любовь есть любовь" и пончики, присыпанные разноцветным драже. Один из представителей сообщества Барт Сташевски организовал необычный, по его словам, тур по востоку Польши, призванный показать людям, что геи — обычные граждане.

"Мы радужные разрушители легенд. Мы не агрессивны. Мы никого не провоцируем ни нашими шариками, ни нашими флагами, ни пончиками", — добавляет он.

Но на другой стороне улицы группа из примерно 30 молодых людей громко кричит. "Свидник — без радужной пропаганды", — выкрикивают они, пытаясь перекричать музыку, несущуюся из колонок гей-активистов.

Один из них, с бритой головой, говорит мне, что ему не нравится посыл ЛГБТ-группы. "Они не хотят вписываться в наше общество. И мы не хотим их в этом городе", — говорит он.

"Они ослабляют нацию, — говорит другой. — И это и есть цель врагов Польши. Война — это больше не танки и не ракеты. Страны разрушают, создавая хаос. Именно это и пытаются сделать эти геи".

Две группы разделяет длинная шеренга полицейских в касках и пуленепробиваемых жилетах. Им жарко на горячем солнце.

"Честно говоря, я рад, что полиция здесь, — говорит Сташевски. — Мы чувствуем себя в большей безопасности". По его словам, многие геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в последнее время эмигрировали, чтобы избежать преследования.

Город Тухув, основанный в Средние века, с населением 6500 человек тоже объявил себя зоной, свободной от ЛГБТ. В городском парке я встречаю подростка-гомосексуала. Филип (имя изменено) переехал сюда из более крупного и либерального города. Его родители без проблем приняли его сексуальную ориентацию.

В Тухуве Филипу тоже ни разу не приходилось бояться за свою безопасность, но это не значит, что в этой части Польши (100 км от Кракова) легко быть геем.

"Однажды мы с моим другом держались за руки, и некоторые люди выкрикивали в наш адрес всякие оскорбления", — рассказывает он. По его словам, чтобы жить спокойно, геи в Тухуве должны быть невидимыми. Ему самому до сих пор удавалось избегать плохих ситуаций только потому, что он домосед и проводит большую часть своего времени, играя в видеоигры за компьютером.

На воскресной мессе в великолепной церкви Благословенной Девы Марии в стиле барокко, возведенной на холме, откуда открывается вид на город, я встретила Гражину Карас. Она — оплот местной общины, занимается сбором денег на различные благотворительные проекты, открыла "горячую линию" для местной молодежи.

Позднее, за чашкой кофе, она рассказывает мне, что полностью поддерживает резолюцию города о "зоне без ЛГБТ". Ее также беспокоят рекомендации ВОЗ в отношении сексуального образования, которые она считает пагубными.

Разного рода пристрастия безудержно распространились в Тухуве, говорит Гражина, но ее в основном беспокоит не алкоголь или наркотики, а интернет и мастурбация.

"Наши молодые люди в ужасе от того, что это делают, и хотят остановиться. Но не могут, они не знают, что делать. Я отправляю их к сексологу в церковную клинику", — говорит она.

В этом месте в разговор вмешивается ее муж Казимеж и говорит, что гомосексуальность — это болезнь, которая поддается лечению.

"Но для этого нужно желание, — говорит он. — Это не приговор и не означает, что нужно оставаться гомосексуалом до конца жизни. Что-то с этим сделать можно". Он рекомендует американскую книгу под названием "Каминг-аут гетеросексуала".

Уровень рождаемости в Польше сейчас находится на самой низкой отметке со времен Второй мировой войны, и госпожу Карас очень беспокоит вопрос демографии. "Гомосексуальные сообщества не могут гарантировать укрепление нашего отечества", — говорит она мне.

В ходе кампании переизбрания в июне этого года президент Дуда подписал "Семейную Хартию", в которой пообещал препятствовать заключению браков между гомосексуальными парами и усыновлению ими детей, а также запретить обсуждение темы ЛГБТ в школах.

Гжегож Немьец, местный алтарник, ставший депутатом городского совета и проголосовавший за резолюцию против ЛГБТ-идеолгии, говорит, что его беспокоит вопрос сексуального образования, он хочет, чтобы дети росли в "нормальных семьях". По его словам, никто в горсовете Тухува не выступил против резолюции, хотя трое воздержались от голосования.

Но в августе комиссар Европейского Союза по вопросам равноправия возмутился, заявив, что это противоречит ценностям ЕС и основным правам человека. За этим последовало редкое наказание: Тухув и еще пять городов были лишены финансирования в рамках программ европейских городов-побратимов.

Немьец говорит мне, что был очень удивлен таким решением, но рад, что министр юстиции Польши компенсировал Тухуву потери, выписав городской казне чек на сумму, в три раза превышающую сумму, невыплаченную ЕС.

"Евросоюзу придется прислушаться к нашему правительству, — говорит он. — Польша встает с колен, и мы больше не будем жить по указке немцев или французов".

Но на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомисии, сделала бескомпромиссное заявление.

"Быть собой — это не идеология. Это идентичность человека", — сказала она, выступая перед аплодирующим парламентом в Брюсселе.

"Я хочу сказать предельно ясно: зоны, свободные от ЛГБТ — это зоны, свободные от человечности. И им нет места в нашем союзе".

В муниципалитете Тухува мэр города Магдалена Маршавек говорит мне, что ее пост не позволил ей голосовать ни за, ни против резолюции, но, по ее словам, она не против геев и была в ужасе, когда начала получать послания ненависти со всего мира.

Тогда она опубликовала в "Фейсбуке" длинный пост, в котором пожаловалась, что Тухув стал пешкой в чужой игре.

"Я хочу, чтобы люди поняли, что все это делается не ради нас, нашей жизни, наших обрядов. Это политические партии, Евросоюз и организации ЛГБТ используют Тухув для продвижения своих интересов", — говорит она.

Некоторые польские политики выступили в защиту прав геев. На церемонию инаугурации президента Дуды десять женщин-парламентариев надели яркую одежду и маски с радужным принтом. У некоторых в руках были копии конституции, этим они хотели продемонстрировать, что, по их мнению, президент нарушил основной закон страны.

Но активисты ЛГБТ считают, что либеральные политики их подвели, так как не предприняли никаких конкретных действий. Они говорят, что мирные кампании против гомофобии уже ни к чему ни приведут. По мнению активистки небинарных меньшинств Малгожаты Шутович, известной как Маргот, время раздачи стикеров и пончиков прошло.

При рождении Маргот звали Михал. Она является основательницей радикального феминистского квир-сообщества под названием Stop Bzdurom ("Прекратите нонсенс"). В июне этого года несколько его участиц вступили в конфликт с водителем грузовика, принадлежавшего консервативной благотворительной организации Fundacja Pro, известной своей кампанией против абортов.

Грузовики этой организации с прикрепленными громкоговорителями ездят по городам Польши с сообщениями, в которых ставится знак равенства между гомосексуальностью, сексуальным образованием и педофилией. "Мы не хотим, чтобы наши дети сомневались в своей идентичности", — говорит представитель организации Анна Щербата.

"Мы хотим, чтобы они росли счастливыми и здоровыми, и чтобы никто над ними не надругался", — добавляет она.

"По сути, идея, которую они распространяют через свои громкоговорители, заключается в том, что геи насилуют детей", — говорит Маргот, которая только недавно вышла из тюрьмы.

После вмешательства международной общественности ее отпустили под залог, но ей все еще грозит 7 лет тюрьмы, если ее признают виновной в избиении людей и нанесении материального ущерба. Маргот настаивает, что лишь пыталась помешать водителю грузовика, который снимал ее с соратницами на телефон. "Мне очень хотелось его избить, но он был в три или четыре раза крупнее меня", — смеется она.

"Я хочу показать моей общине, что мы больше не должны жить в страхе. Мы долгие годы просили хотя бы минимальной законной защиты, если не от дискриминации, то хотя бы от физического насилия", — добавляет Маргот.

Когда я спрашиваю, можно ли считать, что она выступает за применение физической силы, настроение Маргот резко меняется, и она отвечает мне набором ругательств.

"Люди, которые не испытали на себе жизнь ЛГБТ-сообщества в этой стране, не должны нас судить, — говорит она зло. — И не надо удивляться, если нас в конце концов вынудят взять ситуацию в свои руки".

Но и ультраконсерваторы тоже рвутся в бой. Крайне правая организация "Вся польская молодежь" поклялась "забить радужных подонков", они в ярости от того, что радужные флаги появляются на статуях Иисуса Христа и Девы Марии.

"Я только что прочитал в "Твиттере" пост одного из гей-активистов о том, что время мирной борьбы подошло к концу, — говорит Матеуш Маржох, протестующий у здания университета в Варшаве. — Ну что ж, тогда пусть знают, что если они решили прейти к действиям, наша сторона не побежит прятаться. Мы встретим их лицом к лицу. И это будет болезненно".