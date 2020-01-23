Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной

Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.

Хотя в освоении космоса военные цели всегда играли важную роль, до сих пор безвоздушное пространство оставалось прежде всего ареной мирной конкуренции и сотрудничества. Теперь в Европе уверены, что эта эпоха уходит в прошлое. Опасность милитаризации космоса стала лейтмотивом 12-й Европейской космической конференции, собравшей 21-22 января в Брюсселе более тысячи политиков, чиновников, представителей бизнеса и науки.

Большие игроки в космосе вооружаются

В 2019 году Вашингтон создал космические войска. США, Россия и Китай уже длительное время располагают вооружениями, способными сбивать космические спутники. В прошлом году к ним присоединилась и Индия.

В Европе такими возможностями не располагают, здесь все главные космические программы являются гражданскими. Это система спутникового позиционирования Galileo и геостационарная служба навигационного покрытия EGNOS, а также система наблюдения за Землей Copernicus.

Не способствует у европейцев развитию космической обороны то, как устроена космическая отрасль в Европе. Если в США всем заведуют две организации — NASA и Пентагон, то в Европе игроков намного больше. Космическими программами ЕС управляет Еврокомиссия и Европейское агентство глобальных спутниковых навигационных систем. Отдельно существует Европейское космическое агентство ESA (ЕКА), состав стран-участниц которого не целиком совпадает с таковым у ЕС. При этом вопросы обороны находятся в компетенции национальных государств.

Хоть какие-то результаты пытаются показать некоторые страны. Так, в прошлом году Франция приняла стратегию космической обороны и создала космическое командование во главе с генералом Мишелем Фридлингом. Поводом для такого шага стал "акт шпионажа" за французско-итальянским спутником Athena-Fidus, в котором Париж обвинил Россию. В июле 2019 года Рим также принял стратегию безопасности в космосе.

Чего Европа опасается в космосе?

Замминистра обороны Италии Анджело Тофало перечислил на конференции в Брюсселе различные варианты атак на спутники: баллистические ракеты, радиоэлектронное подавление, "ослепление" сенсоров с помощью лазеров. "Мы должны рассматривать космос как реальное пространство военного противостояния… Но кто будет господствовать в этом пространстве?" — задавался вопросом Тофало.

Об опасности милитаризации космоса говорили и многие другие политики, например вице-председатели Еврокомиссии Жозеп Боррель и Маргрете Вестагер. Впрочем, каких-либо конкретных предложений от политиков и чиновников не звучало. Также они не называли конкретных стран, от которых могла бы исходить опасность в космосе.

Кроме намеренного вреда существует в космосе и другая угроза. Речь идет о космическом мусоре. По данным ЕКА, на земной орбите сейчас находятся около 4,5 тысяч спутников, из которых рабочими являются 1,5 тысячи. Остальные отработали свой ресурс. Кроме того, вокруг Земли летают более 70 тысяч объектов размером более одного сантиметра. Исходя из того, что в космос запускают все больше спутников, угроза столкновений будет только возрастать.

В этом вопросе позиции Европы куда лучше. ЕКА уже запланировало первую операцию по "уборке" в космосе. В 2025 году с орбиты должны убрать адаптер от европейской ракеты-носителя Vega с помощью спутника швейцарского стартапа Clearspace. Директор ЕКА Йоханн-Дитрих Ян Вернер признает, что убрать одну единицу мусора — звучит несолидно, но подчеркивает, что это первый в мире проект подобного рода. "Мы это начали. Мы должны следить за окружающей средой не только на Земле, но и в космосе", — говорит он. В ЕКА хотят, чтобы за первой операцией по "уборке" последовали и другие, но пока не планируют брать дело полностью в свои руки. По словам Вернера, цель — дать возможность возникнуть новой отрасли бизнеса по выведению мусора с орбиты.

На Луну вместе с Россией

Когда речь заходит о мирном использовании космоса, то — в отличие от военной сферы — у европейцев намного больше планов. Один из них — создать систему наблюдения за космосом и слежения за объектами на орбите (Space Surveillance and Tracking, SST). Она должна помочь избегать столкновений в космосе, в первую очередь, с мусором. В конечном итоге в ЕС хотели бы создания мировой базы данных объектов на орбите, но признают, что это трудно — и пока ставят цель стать независимыми в вопросе наблюдения за космосом от других игроков, в первую очередь, от США.

Еще одна цель — полет на Луну. При этом Ян Вернер не хочет повторения 1969 года, когда на Луну высадились одни лишь американцы. Он считает, что миссия должна быть совместной, и не только с США. "Россия для нас — партнер во многих сферах, причем не только для пилотируемых полетов, но также и для полетов на Луну, и для "ЭкзоМарс" (совместной программы ЕКА и "Роскосмоса" по исследованию Марса. — Ред.). Впрочем, Россия также и наш конкурент", — заявил Вернер корреспонденту DW.

Европа пока вторая по "космическим" инвестициям

В Европе космическая отрасль занимает второе место в мире по объемам инвестиций в нее. Это подтвердил DW директор программ наблюдения за Землей ЕКА Йозеф Ашбахер. При этом европейцы все больше обеспокоены тем, как не утратить свои позиции. Так, США сегодня инвестируют в освоение космоса в семь раз больше, чем Европа. Но самых опасных конкурентов в ЕКА видят не в Соединенных Штатах и не в России. "Китай наверстывает очень и очень быстро", — предупреждает Ашбахер.

В 2018 году Европа по весу запущенных в космос аппаратов оказалась лишь на четвертом месте с почти 60 тоннами. США запустили 130 тонн аппаратов в космос. Китай же в 2018-м вышел на второе место с 76 тоннами. Россия отстает от него на более чем 10 тонн.

Евросоюз намерен противостоять этой тенденции, объединив с 2021 года все свои космические программы в одну. В Брюсселе считают, что это сделает ее более заметной для общественности. На эту программу планируют в течение 7 лет выделить около 16 миллиардов евро. Впрочем, почти вся сумма будет направлена на уже существующие Galileo и Copernicus. На новые элементы программы — SST и систему защищенной коммуникации для правительственных служб GOVSATCOM — предусмотрено лишь 500 миллионов евро.