Слушай Delfi: 64 смерти от Covid-19, "громоотвод" Павлютс и иммунитет Ушакова

За сутки от Covid-19 скончались 64 человека, растет темп вакцинации, министр здравоохранения считает, что его используют в качестве громоотвода, а Юридический комитет Европейского парламента рекомендовал отменить парламентский иммунитет Нилу Ушакову — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 28 октября.

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За сутки в Латвии умерли 64 человека с Covid-19. Всего в среду в Латвии зарегистрировано 2919 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Один умерший был в возрасте 30-39 лет, трое в возрасте 40-49 лет, а остальные были старше 50 лет. Среди умерших было 55 невакцинированных от коронавируса и девять вакцинированных.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 — 2066 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 853 были вакцинированы.

Вчера в Латвии было проведено 24 032 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.

В настоящий момент в больницах находятся 1439 пациентов с Covid-19, 183 из них в тяжелом состоянии.

На этой неделе от Covid-19 прививаются по 10 000 человек в день. После решения правительства ввести локдаун и обязательную вакцинацию для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За первые три дня недели привито не менее 32 645 человек, или в среднем 10 882 человека в день. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации учреждениями, которые проводят вакцинацию. Вакцинацию завершили 52,7% населения страны.

Если после 15 ноября локдаун не продлят, его влияние на экономику будет небольшим, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в разговоре с премьер-министром Кариньшем.

По словам Казакса, после окончания локдауна рост экономики сделает паузу, но не остановится. Для экономического развития страны необходимо сдерживание пандемии, и этого можно добиться при помощи массовой вакцинации населения и временных ограничений, поэтому стремления правительства увеличить охват вакцинации нужно поддерживать, заявил Казакс.

Президент Банка Латвии также считает, что сценарии глобального роста после пандемии положительны, и сдерживание Covid-19 в Латвии позволит в полной мере использовать этот рост.

Кариньш и Казакс также обсудили рост цен, например, на энергоресурсы. По мнению Казакса, правительство должно думать о долгосрочной эффективности мер, принятых с целью снизить ценовое давление и оказать поддержку социально уязвимым группам. Также нужно думать и об изменении климата, напомнил президент Латвийского банка.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс чувствует, что сейчас на него пытаются взвалить всю ответственность за тяжесть кризиса Covid-19 и используют его как громоотвод для проблем в работе правительства. Об этом политик заявил в интервью телеканалу TV3.

Как отметил Павлютс, у него есть информация о том, что часть медиков, участвовавших в составлении письма, в котором требовалась отставка политика, хотели это письмо отправить как сигнал всему правительству, а не только министру здравоохранения.

По словам министра, кризис Covid-19 на данный момент переживает самый тяжелый этап, поэтому сам Павлютс в отставку уходить не планирует, потому что считает, что сейчас не время искать виноватых. На вопрос о том, останется ли "Развитие/За!" в правительстве, если премьер-министр Кришьянис Кариньш все же потребует отставки главы Минздрава, Павлютс не ответил, поскольку еще слишком рано об этом говорить.

Павлютс рассказал, что вчера он встретился со многими представителями сферы здравоохранения, в том числе из частного сектора. По его мнению, встреча завершилась общим пониманием того, что все сотрудники отрасли должны оказать помощь в лечении больных с коронавирусом крупным больницам.

Мобилизация медиков, которая подверглась наибольшей критике, является крайней мерой, но исключать этот вариант развития событий нельзя, отметил министр. Ситуация очень тяжелая и необходимо понимать, что сотрудники отрасли должны помочь большим больницам, которые перегружены пациентами с Covid-19, подчеркнул он.

Павлютс признал, что во время кризиса ему не хватило времени для диалога со всеми работающими в сфере здравоохранения, поскольку в это время больше всего он общался с затронутыми кризисом медучреждениями — больницами. Однако министр пообещал, что он будет разговаривать с представителями отрасли, чтобы найти общее понимание ситуации.

Политик допускает, что отчасти недовольство врачей связано с повышением оплаты труда медиков, с которым притормозили премьер и министр финансов Янис Рейрс, поскольку решение слишком дорогое.

Юридический комитет Европейского парламента рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европаламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, сообщили агентству LETA в Европарламенте.

Окончательное решение об отмене депутатского иммунитета примет Европарламент, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.

Ушаков заявил агентству LETA, что он благодарен всем членам Юридического коммитета и докладчику за высокопрофессиональный подход и хотел бы ожидать того же от Генпрокуратуры. Он напомнил, что расследование касается самодельного бумажного альбома с вклеенной видеокамерой, который был найден вместе с другими подарками на полке в рабочем кабинете. Политик подчеркнул, что не видел этот альбом, не пользовался им и не понимает, почему его не признают потерпевшим.

После лишения неприкосновенности у Ушакова останутся полномочия евродепутата, поскольку они были ему предоставлены латвийским государством и никто не может их отнять. Просьбы об отмене иммунитета Европарламент получает часто. Например, в прошлом созыве парламент 55 раз просили лишить депутатов неприкосновенности, в 49 случаях эти требования были удовлетворены.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с незаконным хранением устройства видеонаблюдения в середине октября попросило Генпрокуратуру выдвинуть обвинение против Нила Ушакова.

Эти новости озвучил робот.