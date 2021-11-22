Слушай Delfi. Дети вернулись в школы, от Covid-19 умер молодой человек

От Covid-19 умер молодой человек. Рижские школьники вернулись в школы. Более трети латвийских домохозяйств испытывают трудности при оплате услуг первой необходимости во время пандемии. Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 22 ноября.

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От Covid-19 умер молодой человек. За минувшие сутки в Латвии выявлено 349 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом. Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 10 до 19 лет. Все остальные умершие были старше 50 лет. 15 человек не были вакцинированы, двое были привиты. В целом с начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 246 тысяч человек.



Рижские школьники вернулись в школы. Несмотря на то, что в целом по стране очное обучение было разрешено для всех учеников уже 15 ноября, рижские власти приняли решение оставить учеников старше четвертого класса на домашнем обучении еще на неделю. Министерство образования и науки назвало такое решение произволом. Как заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце школьники должны учиться очно, и только по объективным причинам допускаются исключения.



Латвия заказала всего 100 доз коктейля моноклональных антител — препарата, используемого для лечения Covid-19. Сейчас в Евросоюзе зарегистрировано три препарата для лечения Covid-19. В Латвии используются только два из них, причем только при лечении пациентов в условиях стационара. В аптеке эти лекарства не купить. Ремдесивир доступен в Латвии с октября 2020 года. Европейская комиссия организовала централизованную закупку лекарства, по итогам которой Латвия получила 23 110 флаконов ремдесивира. Препарат, содержащий комбинацию моноклональных антител, доступен в Латвии с начала октября. Латвия подала заявку на получение 100 единиц препарата. Цена одной дозы препарата от Covid-19 может колебаться в пределах от 307 до 2065 евро. С начала пандемии в Латвии зарегистрировано 3940 случаев смерти пациентов с Covid-19, из них 680 — в ноябре. К исходу второй недели ноября уровень смертности от Covid-19 в Латвии был почти в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза.



Более трети латвийских домохозяйств испытывают трудности при оплате услуг первой необходимости во время пандемии. Из-за пандемии доходы некоторых семей снизились, а сбережений не было, заявила эксперт финансового института Swedbank Эвия Кропа. Чаще всего со сложностями сталкиваются жители с низким уровнем дохода и без накоплений. Это домохозяйства из одного человека, семьи со взрослыми детьми, где зарабатывает только один человек, и сениоры. В этом году молодежь также стала чаще сталкиваться с финансовыми трудностями. Молодые люди зачастую работают в сфере гостеприимства, в кафе или ресторанах. При этом в связи с ограничениями накопления домохозяйств увеличились на 1 миллиард евро. Из-за того, что во время пандемии многие жители перешли на удаленную работу и больше времени проводили дома, у них появились дополнительные накопления. Впрочем, 90% накоплений принадлежит наиболее состоятельной части населения, признал экономист Латвийского банка. В основном накопления делают те люди, чей доход в месяц превышает 750 евро на одного члена семьи.



Политик Айнарс Шлесерс оштрафован за проведение акций протеста в сентябре и ноябре. Лидеру партии "Латвия на первом месте" придется заплатить штрафы на сумму в 1675 евро за нарушение мер эпидемиологической безопасности и другие нарушения. Айнарс Шлесерс организовал два протеста. 16 сентября прошла акция за добровольную вакцинацию, 2 октября — протест против вакцинации. Во время первого пикета на Набережной 11 ноября собралось более тысячи человек. Во время второго пикета у памятника Свободы собралось более 500 человек разного возраста.



Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Латвии станет теплее. Во вторник, 23 ноября, большая часть страны будет покрыта снегом. На дорогах будет скользко. Днем воздух прогреется до +7 градусов, только на востоке страны сохранится небольшой мороз. В среду и четверг максимальная температура воздуха составит до +7 градусов, на побережье воздух прогреется до +9 градусов. Осадков будет немного, но циклон может принести снег ближе к выходным и на следующей неделе. Толщина снежного покрова в некоторых районах Латвии может превысить десять сантиметров.

