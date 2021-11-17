Слушай Delfi. Ковидный антирекорд, медицинские услуги возвращаются

Латвия установила новый рекорд смертности от Covid-19. Правительство Латвии допустило ошибки в ситуации с Covid-19, признал премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Больницы постепенно начинают оказывать плановые услуги. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 17 ноября.

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Латвия установила новый рекорд смертности от Covid-19. За последние сутки в стране зафиксировано 79 случаев смерти пациентов с диагностированным коронавирусом. 50 из них были в возрасте старше 70 лет, зафиксирован один смертельный исход в возрастной группе от 30 до 39 лет. 69 умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

970 из выявленных вчера зараженных Covid-19 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 531 был вакцинирован. За минувшие сутки госпитализированы 98 пациентов с Covid-19, выписано 130 человек. В настоящее время в больницах находится 981 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 204 человек — тяжелое.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 243 тысяч

человек. Более 3800 человек с этим заболеванием умерли.

С 22 ноября латвийские больницы расширят объем плановых медицинских услуг населению. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. За последние 14 дней сократилось количество новых случаев Covid-19 и показатели госпитализации.

Приоритет по-прежнему будет отдаваться пациентам, которым требуется неотложная помощь. В их числе — пациенты с Covid-19, а также пациенты которым нужно продолжить или завершить стационарную неотложную помощь, а также провести онкологические, кардиологические и радиологические операции, операции, спасающие жизнь или операции, отмена которых может привести к инвалидности.

В числе приоритетных групп пациентов — пациенты с онкологией, ВИЧ/СПИД и туберкулезом, пациенты психиатрии, а также пациенты с заразными кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем.



Правительство Латвии допустило ошибки в ситуации с кризисом с Covid-19. Это признал в эфире телеканала TV3 премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Он отметил, что в обществе нет однозначной позиции: всегда есть люди, которые отрицают пандемию или считают, что никакие ограничения не требуются. Правительству приходилось все время находиться между двумя полюсами, искать наилучшее решение, учитывая все интересы. По словам премьера, правительство работало с ошибками, но в каждый конкретный момент принимало решения, которые были лучшими в этой ситуации.

Президент страны Эгилс Левитс в интервью порталу Delfi заявил, что Кабинет министров принимает, в основном, правильные решения. Но часто делает это с большим опозданием. В частности, Левитс полагает, что локдаун нужно было ввести примерно на 10 дней раньше. "Если бы такое решение было бы принято раньше, то было бы лучше. Но у нас коалиция из четырех партий. Такой коалицией руководить трудно. В следующем году будут выборы. Как избиратели, мы должны убедиться, что не голосуем за популистов", — сказал Левитс.

Отвечая на вопрос о том, способно ли правительство преодолеть кризис, президент отметил, что Кабинет министров это отражение политического выбора граждан, сделанного гражданами в 2018 году. И с таким выбором нужно жить.



Сотрудники полиции задержали очередного медицинского работника, который подозревается в выдаче поддельных сертификатов вакцинации от Сovid-19. На этот раз задержана работница медицинского учреждения в Сигулде. Она помогла подделать факт вакцинации как минимум двум знакомым.

11 ноября в Госполицию обратился житель, который сообщил о человеке, возможно, получившем сертификат без вакцинации. Полиция немедленно возбудила уголовное дело, чтобы проверить информацию. В ходе расследования было установлено, что работница медицинского учреждения, которая отвечала за ввод данных в систему, выдала поддельные сертификаты двум своим знакомым. Все трое были задержаны. У полиции есть подозрения, что таких случаев может быть больше.

Женщине, которая выдала поддельные сертификаты, грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и испытательным сроком длительностью до трех лет. Персонам, получившим поддельные сертификаты, грозит лишение свободы сроком до года, кратковременное задержание, принудительные работы или штраф.



И о погоде. Во второй половине недели погодные условия в Латвии будет определять циклон. Поэтому временами ожидается усиление дождя и ветра. Ночью и утром 18 ноября Латвию с запада пересечет атмосферный фронт, который принесет дожди. На востоке страны возможен мокрый снег. Днем выглянет солнце, а кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых местах, преимущественно в Видземе. Температура воздуха повысится до плюс восьми градусов, на побережье порывы западного ветра достигнут 17 метров в секунду.

Самая высокая температура воздуха, до плюс 11 градусов, ожидается вечером в пятницу и в ночь на субботу. В воскресенье вечером на территорию Латвии начнет поступать более холодный воздух, и в начале следующей недели температура опустится ниже нуля.