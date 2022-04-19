Слушай Delfi. Кризис в поставках нефтепродуктов и новый этап войны в Украине

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- За сутки выявлено 172 новых случая Covid-19, скончался один человек
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- В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у профессоров из Латвии
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 19 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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