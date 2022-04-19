Слушай Delfi. Кризис в поставках нефтепродуктов и новый этап войны в Украине
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  • Лавров заявил о новом этапе "спецоперации" в Украине
  • В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис в сфере поставки нефтепродуктов
  • Тысячи западных туристов в марте отказались от летних резерваций в латвийских гостиницах
  • С 1 сентября в Риге дорожает питание в школах и детсадах. Платить придется родителям
  • За сутки выявлено 172 новых случая Covid-19, скончался один человек
  • "Прогрессивные" призывают обеспечить для украинских беженцев возможность двойного гражданства
  • Обострение конфликта Израиля и ХАМАС: Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
  • В Тбилиси задержан таксист, вымогавший деньги у профессоров из Латвии

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 19 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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