Слушай Delfi. Обстрел Чернигова и подорожание дизеля
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  • Чернигов обстрелян, несмотря на обещание Москвы снизить активность боевых действий;
  • Рижская дума приняла решение об отчуждении 28 земельных участков под строительство линии метробуса;
  • Из-за биодобавок с 1 апреля в Латвии снова существенно подорожает дизель;
  • Кариньш: неприемлемо, чтобы лоббирование игорного бизнеса влияло на развитие Риги;
  • В первой половине апреля в Латвии не ожидается теплой погоды;
  • Внимание: разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении;
  • Трамп призвал Путина предоставить компромат на сына Байдена;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 30 марта.

Эти новости озвучил робот.

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