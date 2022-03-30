Слушай Delfi. Обстрел Чернигова и подорожание дизеля

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- Чернигов обстрелян, несмотря на обещание Москвы снизить активность боевых действий;
- Рижская дума приняла решение об отчуждении 28 земельных участков под строительство линии метробуса;
- Из-за биодобавок с 1 апреля в Латвии снова существенно подорожает дизель;
- Кариньш: неприемлемо, чтобы лоббирование игорного бизнеса влияло на развитие Риги;
- В первой половине апреля в Латвии не ожидается теплой погоды;
- Внимание: разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении;
- Трамп призвал Путина предоставить компромат на сына Байдена;
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 30 марта.
Эти новости озвучил робот.
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