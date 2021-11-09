Слушай Delfi: правила жизни после локдауна и оживающий туризм

Правительство приняло новые правила жизни после локдауна, третья доза вакцины от Covid-19 стала доступнее, туристический бизнес начинает оживать — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 9 ноября.

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В понедельник, 8 ноября, в Латвии подтвержден 1451 новый случай Covid-19, скончались сорок шесть пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Все скончавшиеся были старше 40 лет. Из 46 скончавшихся пациентов 42 человека были не привиты, а 4 — вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных 941 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 510 — были вакцинированы.

Вчера было сделано 16 447 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

После нынешнего локдауна для обладателей сертификатов Covid-19 — привитых и переболевших — вновь откроются магазины, станут доступны многие услуги. Непривитым остается довольствоваться небольшими магазинами товаров первой необходимости. Школьники вернутся к очному обучению, работать рекомендуется удаленно. Комендантский час будет отменен.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) предупредил, что несмотря на предстоящее снятие ограничений бдительность терять нельзя — об этом предупреждает эпидемиологи. "Ситуация очень хрупкая", — сказал ранее инфекционист Уга Думпис.

Глава Государственной канцелярии Янис Цитковскис, анонсируя принятие правил на заседании правительства, подчеркнул, что абсолютно для всех жителей страны — и привитых, и непривитых, и переболевших — и после 15 ноября не будут доступны очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, ставками, аттракционами.

Все остальные услуги оказываются или в "зеленом режиме" или в "красном режиме". В "красном режиме" оказываются только услуги и магазины, связанные с обеспечением прав человека и базовых потребностей. То есть, для непривитых создан максимальный дискомфорт, призванный стимулировать вакцинацию.

Немаловажно и то, что несмотря на отмену комендантского часа (сейчас — с 20.00 до 5.00), абсолютно всем рекомендуется завершать работу до 21.00. То есть, ограничения на время работы магазинов, кафе, мест оказания услуг — останутся.

Школьники возвращаются с 15 ноября к очному обучению. Вакцинированные или переболевшие школьники, которые являются контактными лицами, в случае, если у них негативный результат антигенного теста, смогут не соблюдать карантин. Однако результат теста должен быть получен перед началом учебного дня. Учебным заведениям разрешено вводить принцип ротации, когда часть учеников учится удаленно, а часть — очно.

Всем жителям, которые могут работать удаленно, рекомендуют продолжать работать в таком режиме. Тем же работникам, которые работают очно, в том числе, полностью вакцинированным и переболевшим, явившись на рабочее место, в письменном виде необходимо подтвердить, что у них не наблюдается признаков заболеваний дыхательных путей, нет обязанности соблюдать домашний карантин, самоизоляцию и нет информации о том, что они в последние 10 дней контактировали с зараженными Covid-19. У работника будет обязанность сообщать работодателю о позитивном тесте на Covid-19.

Что касается магазинов, в "красном режиме" — доступном, в том числе, для непривитых — будут работать места торговли, в которых общая площадь не превышает 1 500 квадратных метров, есть отдельный вход, на одного посетителя приходится не менее 25 квадратных метров площади.

Все остальные магазины — гипермаркеты, а также магазины, торгующие не товарами первой необходимости от одежды до техники и предметов интерьера — будут открыты только для привитых и переболевших.

По выходным и праздничным дням большие торговые центры будут закрыты. За исключением находящихся в торговых центрах магазинов и мест оказания услуг, которым разрешено работать в "красном режиме".

Кроме того, непривитым будет доступно ограниченное количество услуг, а также люди без сертификата не смогут использовать скидки на проезд в общественном транспорте. Рестораны и кафе будут работать исключительно в "зеленом режиме", как и публичные мероприятия.

С 9 ноября расширена группа людей, которые могут получить третью дозу вакцины против Covid-19. Теперь такая возможность есть у жителей старше 50 лет, жителей старше 18 лет с хроническими заболеваниями и жителей, работающих в условиях повышенного риска заражения коронавирусом.

При этом в приоритете по-прежнему первая вакцинация людей старше 60 лет, дополнительная вакцинация людей с ослабленным иммунитетом, а также первая вакцинация всех жителей, напоминает руководительница проекта вакцинации Национальной службы здоровья (NVD) Эва Юхневича.

Нет необходимости в дополнительной вакцинации жителей, которые получили положительный результат теста на Covid-19 перед вакцинацией, после нее или в промежутке между двумя дозами вакцины от Covid-19, в том числе и тех, у кого был положительный результат на тест после прививки Janssen. Жителям младше 30 лет без серьезных сопутствующих заболеваний также не рекомендуется дополнительная доза.

Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте Manavakcina.lv или по телефону 8989. Получить бустерную вакцину можно в порядке живой очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах и в пунктах мобильной вакцинации. Также дополнительную дозу можно получить в кабинетах вакцинации медицинских учреждений и у семейного врача.

Третью прививку можно сделать не раньше, чем спустя 6 месяцев после получения второй дозы. Дополнительную дозу вакцины после прививки Janssen рекомендуется делать через 8 недель после получения первой дозы.

Часть индустрии латвийского туризма, обеспечивающая заграничные путешествия, понемногу приходит в себя. Дела в ней идут лучше, чем в 2020 году, хотя и по-прежнему не дотягивают до уровня 2019 года. Об этом пишет издание Dienas Bizness.

После объявления локдауна выросло число запросов на индивидуальные поездки длительностью до нескольких недель. При этом до минимума упал показатель принятых Латвией иностранных гостей. Фактически туристы могут въезжать в Латвию, но тут им не могут предложить никаких услуг — ни экскурсий, ни питания, а потому их поток прекратился.

Латвийцы для своих поездок более охотно выбирают теплые страны с минимальными ограничениями на развлечения. А вот групповые поездки, требующие длительного планирования, не особо востребованы, утверждает совладелец туристического агентства Impro ceļojumi Янис Крейцбергс. Он сообщает, что и в этом сегменте дела идут лучше, чем в прошлом году, однако хуже, чем до пандемии, и что остается целый ряд стран с похожей ситуацией.

В Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу с Польшей. Непосредственно на границе находятся 3-4 тысячи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Как пишет портал телеканала "Дождь", польские власти отправили к границе с Беларусью дополнительных военных, пограничников и полицейских. С утра 9 ноября Польша закрыла контрольно-пропускной пункт в Кузнице, который находится недалеко от места, где собрались мигранты.

Павел Солоч, глава Бюро национальной безопасности Польши, заявил, что Варшава не исключает, что мигранты в ближайшие часы снова попробуют прорвать границу.

Из-за ситуации с мигрантами, прибывающими в Евросоюз из Беларуси, об усилении мер безопасности на границе также объявили власти Литвы. Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью. Действовать оно начнет с 10 ноября и продлится месяц.

В свою очередь, литовских перевозчиков призывают выбирать другие направления для перевозки грузов, сообщила Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков.

Утром 8 ноября в Беларуси в направлении польской границы двинулась колонна мигрантов. Минобороны Польши заявило, что они попытались прорвать границу, сломав забор из колючей проволоки с помощью подручных средств. Позже они разбили на границе палаточный лагерь.

Варшава назвала происходящее "крупнейшей попыткой силового вторжения" в страну и обвинила белорусские власти в эскалации конфликта.

В МВД Германии заявили о наличии доказательств, что мигрантов к границе отправляют белорусские власти, и не исключили продления санкций против Беларуси и ограничения авиасообщения из-за ситуации на границе

Эти новости озвучил робот.