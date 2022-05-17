Слушай Delfi. Правительство устояло, с Азовстали выехали автобусы с бойцами
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Правительство устояло. AP! и НО симметрично теряют по министру, но сохранят контроль над министерствами;
  • Голубева: события у памятника в парке Победы недостаточно серьезный эпизод для отставки министра;
  • Доступ к памятнику в парке Победы будет закрыт до 31 августа;
  • Плявниеки: к убийству Валягина причастна международная преступная группировка;
  • Госполиция: в марте в Риге и Саласпилсе произошло три изнасилования. Одна из жертв — несовершеннолетняя;
  • Reuters: c Азовстали выехали автобусы с бойцами;
  • В Кремле объяснили, чем вступление Швеции и Финляндии в НАТО отличается от возможного вступления Украины.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 мая.

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?