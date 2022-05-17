Слушай Delfi. Правительство устояло, с Азовстали выехали автобусы с бойцами

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- Правительство устояло. AP! и НО симметрично теряют по министру, но сохранят контроль над министерствами;
- Голубева: события у памятника в парке Победы недостаточно серьезный эпизод для отставки министра;
- Доступ к памятнику в парке Победы будет закрыт до 31 августа;
- Плявниеки: к убийству Валягина причастна международная преступная группировка;
- Госполиция: в марте в Риге и Саласпилсе произошло три изнасилования. Одна из жертв — несовершеннолетняя;
- Reuters: c Азовстали выехали автобусы с бойцами;
- В Кремле объяснили, чем вступление Швеции и Финляндии в НАТО отличается от возможного вступления Украины.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 мая.
Эти новости озвучил робот.
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