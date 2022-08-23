Слушай Delfi. Протестующие в парке Победы, ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной

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- В парке Победы собрались протестующие против сноса памятника; полиция провела задержания;
- Эксперт: нельзя демонизировать всех людей, которым приносит боль снос памятника в Пардаугаве;
- Слишком подозрительное везение: зрители усомнились в честности чековой лотереи от Службы госдоходов;
- Жители Скулте провели митинг против отключения поселка от электричества;
- Фелдманс: ноябрь может стать "шоковым моментом" из-за больших счетов за октябрь;
- ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Для этого спецслужбе хватило двух дней;
- Госпрокуратура Эстонии не получала от российских властей ходатайств по делу об убийстве Дугиной;
- Главнокомандующий ВСУ: с начала войны погибли почти 9000 украинских военных.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 августа.
Эти новости озвучил робот.
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