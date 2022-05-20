Слушай Delfi. Провал сборной Латвии против чехов и введение обязательных eID-карт
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  • Сборная Латвии против чехов провалила первый период и все же избежала разгрома;
  • Оппозиция призывает отложить введение обязательных eID-карт;
  • Полиция о шествии: никакой толерантности к тем, кто поддерживает военную агрессию;
  • Кариньш: Витенбергс слишком откровенно шел на поводу у предпринимателей;
  • В Брюсселе "из соображений безопасности" проверили прилетевший из Риги самолет;
  • Что ждет бойцов украинского "Азова" — обмен или российский суд;
  • В Польше заочно арестован диспетчер из России по делу о крушении Ту-154 под Смоленском.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 мая.

Эти новости озвучил робот.

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