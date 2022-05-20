Слушай Delfi. Провал сборной Латвии против чехов и введение обязательных eID-карт

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- Сборная Латвии против чехов провалила первый период и все же избежала разгрома;
- Оппозиция призывает отложить введение обязательных eID-карт;
- Полиция о шествии: никакой толерантности к тем, кто поддерживает военную агрессию;
- Кариньш: Витенбергс слишком откровенно шел на поводу у предпринимателей;
- В Брюсселе "из соображений безопасности" проверили прилетевший из Риги самолет;
- Что ждет бойцов украинского "Азова" — обмен или российский суд;
- В Польше заочно арестован диспетчер из России по делу о крушении Ту-154 под Смоленском.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 мая.
Эти новости озвучил робот.
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