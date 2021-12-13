Слушай Delfi. Срок действия "ковидного" сертификата будет зависеть от вакцины, возле Рои затонуло судно

Оппозиционный депутат Сейма Алдис Гобземс собирает акцию протеста у Президентского замка, невзирая на то, что Рижская дума не разрешила проведение мероприятия. В Латвию прибыли первые вакцины от Covid-19 для детей от 5 до 11 лет. Срок годности "ковидного" сертификата будет зависеть от того, какой вакциной привился человек. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 13 декабря.

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В воскресенье в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, зарегистрирована одна смерть больного коронавирусом. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Умерший, входивший в возрастную группу 90-99 лет, был вакцинирован.

Среди тех, у кого диагноз Covid-19 был выявлен в воскресенье, 156 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 115 человек были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки немного снизился — с 503,4 до 501,1 случая.

Традиционно в выходные дни делается меньше тестов. Всего в воскресенье было сделано 4210 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

Государственная полиция призывает не посещать мероприятие "Рододендрон", которое сегодня вечером намерен провести у Президентского замка парламентарий Алдис Гобземс. Полиция напоминает, что призывы собраться и сами собрания, на которых присутствует больше разрешенного количества лиц, являются правонарушением со всеми вытекающими из этого последствиями.

Напомним, что Рижская дума не согласовала проведение мероприятия Алдисом Гобземсом. Однако политик призывает людей подходить к 16.00 к Президентскому замку.

Начальник Госполиции Армандс Рукс, обращаясь к организатору акции "Рододендрон" и активистам, призвал их отказаться от проведения несанкционированного мероприятия, а также напомнил, что они могут нарушить закон "О проведении собраний, шествий и пикетов". Кроме того, шеф полиции подчеркнул, что за нарушение статьи Уголовного закона о нарушении ограничений и запретов во время чрезвычайной ситуации предусмотрена уголовная ответственность.

"Полиция готова к любому сценарию развития этих событий. Мы очень рассчитываем на понимание, ответственность и способность общества противостоять вызовам, создаваемым пандемией, не отвечая на призывы провокаторов к дестабилизации. Подчеркиваю, что целью полиции во время пандемии было не наказание, а забота об общественной безопасности. В то же время необходимо понимать, что незаконная деятельность также влечет за собой последствия. Давайте нести ответственность перед собой, перед другими и перед своей страной!", — заявил шеф Госполиции.

Срок действия сертификата о вакцинации против Covid-19 может варьироваться в зависимости от полученной вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В случае с однофазной вакциной Janssen бустерную дозу надо будет получить через два месяца после укола. После второй инъекции Для AstraZeneca — через пять месяцев, после второго укола Pfizer и Moderna —через шесть месяцев. Соответственно, сертификаты о вакцинации могут иметь разный срок действия в зависимости от вакцины.

Это также будет означать, что в Латвии сертификат о вакцинации будет действителен в течение более короткого периода, чем в других странах Европейского Союза, где он действителен в течение девяти месяцев.

Павлютс надеется, что решение о сроке действия сертификатов о вакцинации будет принято правительством до Рождества, чтобы оно с серьезным переходным периодом вступило в силу уже 1 февраля 2022 года.

В контексте путешествий Павлютс объяснил, что правила для путешествий могут отличаться от правил внутри самой страны, что также является обычной практикой в ​​других государствах.

Латвия получила первую партию вакцин против Covid-19 от Pfizer/BioNTech для детей, сообщил также министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он указал, что детские вакцины со специальной оранжевой этикеткой уже получены. Во второй половине этой недели может быть начата вакцинация против "Covid-19" детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как уже сообщалось, вакцинация этой возрастной группы проводится специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech со специальной этикеткой и более низкой дозой.

Ранее министр подчеркивал, что необходимо сохранить принцип добровольной вакцинации детей.

Как сообщалось ранее, Европейское агентство лекарств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение основано на оценке данных исследования, в котором преимущества вакцинации против Covid-19 перевешивают риски для этой группы населения. В исследовании приняли участие 3082 ребенка. В настоящее время это единственная вакцина против коронавируса, доступная в Европейском союзе для детей младше 12 лет.

Государственный совет по иммунизации выразил поддержку вакцинации против Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет, но предлагает проводить повторную вакцинацию с интервалом в три месяца, а не через три недели, как рекомендует производитель.

Ранним утром понедельника возле Рои в канале затонуло судно и на поверхности воды образовалось нефтяное пятно. Информацию об этом Государственная пожарно-спасательная служба получила от Службы береговой охраны Морских сил Латвии.

ЧП произошло в канале, после чего нефтяное пятно могло направиться в сторону моря. Прибывшие на место происшествия спасатели разместили по ширине всего канала ограничительные, абсорбирующие боны.

О происшествии проинформирована Госслужба окружающей среды. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работу при содействии управления порта Рои.

Управляющий портом Рои Янис Мегнис рассказал, что затонувшее у причала судно принадлежало Zvejnieku saimniecībai Irbe. При этом известно, что оно было в хорошем техническом состоянии и регулярно выходило в море. Причины ЧП станут известны после того, как затонувшее судно поднимут при помощи водолазов.

Рижский Технический университет окончательно съехал из Старой Риги на Кипсалу. Городские власти еще думают, что делать с освободившимся зданием РТУ на улице Калькю.

Департамент имущества Рижской думы заявил, что пока не рассматривает сценарий продажи бывшего здания РТУ.

Здание планируется использовать в первую очередь для размещения столичных муниципальных учреждений, так как Рижскому самоуправлению сейчас не хватает площадей.

13 декабря с фасада здания на улице Калькю сняли гранитную плиту с названием Рижский Технический университет. Администрация университета переехала в студенческий городок РТУ на Кипсале, который становится инженерным центром и где уже сосредоточено большинство факультетов, лаборатория, Научная библиотека и служебные гостиницы.