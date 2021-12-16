Слушай Delfi. Стартовала вакцинация детей, латвиец готовился к теракту в синагоге

В Латвии стартовала вакцинация детей от Covid-19, а государство, возможно, больше не будет выдавать временные ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции. Тем временем в Рижской думе пройдет внеочередное заседание о выражении недоверия мэру Мартиньшу Стакису, а полиция, вероятно, предотвратила готовящийся теракт в синагоге. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 16 декабря.

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За сутки выявлено 934 новых случая Covid-19, скончались 11 человек. Большинство из заболевших не были привиты от коронавируса или не завершили курс вакцинации. Десять умерших не были привиты или не завершили курс вакцинации, один человек был полностью вакцинирован. Все умершие были старше 50 лет. Доля положительных результатов тестов на Covid-19 составила 8,1%. С начала пандемии коронавирус в Латвии был подтвержден у 264 965 человек.

Сейм поддержал отказ от выдачи временных ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции. Раньше граждане других стран могли получить временное разрешение на проживание в Латвии с помощью покупки недвижимости или ценных бумаг, а также вклада в обязательства кредитных учреждений. Впредь планируется отказаться от такого порядка выдачи ВНЖ, однако это не означает, что получить разрешение на проживание будет нельзя. Временный ВНЖ по-прежнему будет доступен иностранцам через инвестирование в общества капитала. Те граждане других стран, которым уже выдан ВНЖ, смогут продолжать выполнять свои обязательства перед Латвией, чтобы не потерять возможность продления ВНЖ.

В Латвии стартовала вакцинация детей от 5 до 11 лет. С 16 декабря сделать прививку от Covid-19 сможет любой ребенок в возрасте от пяти лет, однако вакцинация особенно рекомендована детям с хроническими заболеваниями, например, онкологией или сердечно-сосудистыми недугами. Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет проводится у семейных врачей и в медучреждениях. Родители или опекуны могут подать заявку на вакцинацию ребенка семейному врачу, через медучреждение или по телефону 8989. Вакцинация проводится в присутствии родителя или опекуна и осуществляется детской вакциной Pfizer. По мнению специалистов, детям рекомендуется более длительный интервал между первой и второй дозой вакцины - три месяца.

Врача-иммунолога подозревают в сексуальном использовании пациенток. После того как в СМИ прозвучала информация об этом, в полицию с заявлениями обратились как минимум еще две женщины. Ранее в отношении врача уже было начато следствие, однако оно закончилось ничем и иммунолог продолжил прием пациенток. В Госинспекции здравоохранения сообщили, что они со своей стороны могут лишь рассматривать вопросы, касающиеся качества оказания медицинских услуг. Врач продолжает принимать пациентов в лаборатории Biocon.

В Рижской думе пройдет голосование о доверии мэру и вице-мэру Риги. Собрано достаточно подписей для инициации внеочередного заседания по этому вопросу. За выражение недоверия градоначальнику Мартиньшу Стакису и его заместителю Вилнису Кирсису выступили депутаты оппозиционных фракций Рижской думы - партий “Согласие”, “Честь служить Риге” и Русского союза Латвии. На предстоящем заседании планируется обратить внимание городских властей на некачественную уборку тротуаров в столице, поскольку многие улицы по-прежнему покрыты льдом.

Латвиец призывал к терроризму и собирался устроить массовую стрельбу в синагоге. В Рижской прокуратуре рассказали, что мужчина проходил специальное обучение и распространял экстремистские материалы, которые восхваляют терроризм. Подозреваемый также искал в интернете способы реализации терактов. В ходе обысков у латвийца были обнаружены не только прославляющие терроризм материалы, но и инструкции к подготовке самодельного оружия. Обвиняемый также снял видео с призывом к терроризму. Мужчина планировал совершить теракт — массовую стрельбу в синагоге, а также призывал других присоединиться к нему.

В Риге введены новые налоговые льготы на недвижимость. Появятся новые категории налоговых льгот, а также расширится спектр объектов недвижимости, которых это коснется. В новых правилах сохранены существующие категории льгот, а также введены пять новых категорий. Например, льготу в 70% сможет получить лицо на землю, где строится новый многоквартирный дом, офисное здание или производство. Между тем налоговая скидка в размере 90% будет предоставлена на недавно построенный частный дом, энергетическая классификация которого близка к нулевой. Будут расширены возможности применения льгот для пенсионеров и инвалидов, которые живут в коммунальных квартирах.

В Латвии проведены обыски в связи с делом подсанкционного миллиардера Аркадия Ротенберга. В ходе обысков изъяты документы и различные носители данных. Они будут использоваться в качестве доказательств в уголовном процессе, который ведется правоохранительными органами Чехии. Дело связано с возможными нарушениями международных санкций и отмыванием денег.