Слушай Delfi. Сужение дипломатических отношений с Россией и отказ Латвии платить за газ в рублях

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- Кариньш: ни одно латвийское предприятие не будет платить за газ в российских рублях;
- Одностороннее закрытие границы с Россией и Беларусью без синхронного сотрудничества — неэффективно, считает Ринкевич;
- Жданок, не осудившая Россию за вторжение в Украину, стала независимым депутатом Европарламента;
- Просят выделить полмиллиона евро на создание латвийского кабельного канала на русском языке;
- Ринкевич: Латвия сузит дипломатические отношения с Россией;
- Литва предписала послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде;
- Германия и Франция высылают российских дипломатов;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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