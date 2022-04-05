Слушай Delfi. Сужение дипломатических отношений с Россией и отказ Латвии платить за газ в рублях
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  • Кариньш: ни одно латвийское предприятие не будет платить за газ в российских рублях;
  • Одностороннее закрытие границы с Россией и Беларусью без синхронного сотрудничества — неэффективно, считает Ринкевич;
  • Жданок, не осудившая Россию за вторжение в Украину, стала независимым депутатом Европарламента;
  • Просят выделить полмиллиона евро на создание латвийского кабельного канала на русском языке;
  • Ринкевич: Латвия сузит дипломатические отношения с Россией;
  • Литва предписала послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде;
  • Германия и Франция высылают российских дипломатов;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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