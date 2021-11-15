Слушай Delfi: у четырех депутатов Сейма нет "ковидного" сертификата, закрыт пиратский онлайн-кинотеатр

Латвия сегодня вышла из локдауна. Ограничений особенно для вакцинированных жителей стало меньше. Шесть депутатов Сейма не смогут работать, поскольку у них нет "ковидного" сертификата. Полиция закрыла крупный пиратский онлайн-кинотеатр. В Риге сегодня из-за обледенения проводов опаздывали трамваи и троллейбусы. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 15 ноября.

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Сегодня Латвия вышла из локдауна. Впервые за четыре недели жители страны могут не торопиться домой к восьми вечера. Комендантский час отменен.

Для вакцинированных и переболевших Covid-19 вновь открылись магазины, кафе, спортзалы и салоны красоты. Невакцинированным жителям доступны только небольшие магазины с товарами первой необходимости, аптеки, автозаправочные станции и так далее.

Привитым и переболевшим взрослым пассажирам-льготникам вернули скидки на проезд в общественном транспорте. Невакцинированные льготники платят за проезд полную цену.

С сегодняшнего дня работники государственных и муниципальных учреждений и компаний должны предоставить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. В противном случае они могут быть отстранены от работы.

В минувшее воскресенье в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, умерли трое больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие были старше 70 лет. Все скончавшиеся больные Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 252 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 170 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает снижаться. Сейчас он составляет 1101,3 случая на 100 тысяч жителей.

Четверо депутатов Сейма не смогли предъявить сертификаты, подтверждающие вакцинацию или перенесенную болезнь. Эти депутаты не смогут фактически исполнять свои обязанности. Им запрещено участвовать в заседаниях Сейма — как очных, так и удаленных. Депутат Алдис Гобземс продолжит выступать в Сейме, он предъявил сертификат. Ранее Гобземс сообщал, что болел Covid-19.

Требование обязательной вакцинации к депутатам самоуправлений ударило по Резекненской думе. Сертификат не смогли предъявить четверо из 13 депутатов. Они отстранены от исполнения обязанностей. В Резекненской думе правящее большинство — восемь депутатов — у партии "Согласия". Среди депутатов "Согласия" непривитыми оказались трое.

Полиция закрыла крупный пиратский онлайн-кинотеатр. Задержаны два гражданина Латвии, подозреваемые в незаконном распространении защищенных авторским правом произведений на сайте www.filebase.ws.

В ходе следствия полиция установила, что торрент-трекера в течение месяца посещает более 65 000 домохозяйств. Самая большая аудитория сайта находится в Латвии. Сайт также активно посещали пользователи из Великобритании, Ирландии и других стран.

Сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями выявили группу лиц, которые незаконно распространяли среди своих клиентов фильмы, музыкальные произведения и компьютерные программы. Задержанные — ранее не судимые жители Латвии 1986 и 1987 годов рождения. Сейчас деятельность торрент-трека прекращена.

По данному делу начат уголовный процесс.

Совет по иностранным делам Европейского союза достиг политической договоренности о применении к Беларуси пятого пакета санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Детали пока не раскрываются. Введение очередных санкций стали ответом Брюсселя на то осуществляемое Минском миграционное давление.

К книгам, прессе и к подписке на платные версии интернет-порталов будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость. Ставка НДС с нынешних 12% снижается до 5%. Такое решение сегодня принял в окончательном чтении Сейм. В то же время парламент отклонил предложение о применении пониженной ставки НДС к подорожавшей электроэнергии.

Из-за колебаний температуры воздуха в Риге сильно обледенели контактные провода на маршрутах нескольких трамваев и троллейбусов. Трамваи второго, пятого, седьмого и десятого маршрутов утром опаздывали на 40 минут.

Задержки были отмечены и на ряде троллейбусных маршрутах.

Rīgas Satiksme пояснило, что контактные провода могут замерзать при резких перепадах температуры воздуха. Электрический ток, который необходим для движения этих транспортных средств, из-за обледенения начинает подаваться неравномерно. В таких случаях движение трамваев и троллейбусов иногда приходится на время останавливать.

После почти двухмесячного перерыва во вторник для посетителей свои двери открывает Рижский зоопарк. Работу возобновит также филиал зоопарка "Cīruļi".

Животные за это время привыкли к покою и тишине, поэтому посетителей просят на этой неделе перемещаться по зоопарку тихо. Если заметили волнение животного — не приближайтесь к ограждению или домику. Особенно просят не беспокоить антилоп импала и зебр, а также жирафов. Во вторник у молодой самки жирафа впервые будет встреча с посетителями в помещении.

Не любит любопытных посетителей и львица Цванга, которая очень бдительно следить за своими львятами Тейкой и Варисом и может рыкнуть на людей.

Зоопарк работает в "зеленом режиме", сертификат необходимо показать на кассе. Дети с 12 лет должны предъявить сертификат тестирования.

Синоптики обещают дождливую и ветреную погоду в предстоящие праздничные дни. Будет облачно, изредка может выглядывать солнце. На побережье Курземе и северного Видземе возможны грозовые ливни и град.

Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 9-14 метров в секунду, на побережье порыва ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду.

Воздух прогреется до +5…+8 градусов.

В конце недели время от времени также ожидаются осадки, в основном дождь, и порывистый ветер.

В праздничные дни, 18 и 19 ноября общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходного дня, сообщает, в свою очередь, Rīgas satiksme. 18 и 19 ноября будут действительны месячные билеты, предусмотренные для использования во все дни, а также часовые билеты для выходных.

С полной картиной дня можно ознакомиться в ежедневном дайджесте Delfi. Он выходит по рабочим дням в восемь вечера.

Эти новости озвучил робот.